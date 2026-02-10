Штраф до 7 тисяч гривень: одна з авіакомпаній заборонила популярний тип багажу

Аеропорт / © iStock

Реклама

Іспанський авіаперевізник Iberia з 28 січня ввів нові правила реєстрації багажу, що стосуються предметів нестандартної форми. За порушення нових норм пасажирам загрожують додаткові збори до 125 фунтів стерлінгів (понад 7000 грн) або відмова у перевезенні речей.

Про це повідомляє The Sun.

Iberia - який багаж можуть заборонити

Під категорію «багажу неправильної форми» підпадають предмети, розміри або матеріал яких можуть перешкоджати роботі автоматизованих систем сортування в аеропортах. До цього переліку авіакомпанія включила:

Реклама

м’які сумки та нежорстку упаковку;

пластикові пакети;

сумки круглої або овальної форми;

будь-які громіздкі предмети, що не мають чіткої структури.

Штрафи за “неправильний” багаж

Контроль за дотриманням правил здійснюватиметься на спеціальних стійках реєстрації. Розмір додаткового збору залежить від напрямку рейсу. Найвищий штраф — 125 фунтів стерлінгів — передбачений для пасажирів, які здійснюють пересадку на далекомагістральні рейси до країн Америки чи Азії.

«Може стягуватися додаткова плата за реєстрацію багажу неправильної форми. У виняткових випадках багаж може бути відправлений пізнішим рейсом або пасажиру можуть відмовити у перевезенні з міркувань безпеки чи операційної логістики», — йдеться у повідомленні авіакомпанії.

Нові правила покликані мінімізувати збої в роботі аеропортових конвеєрів. Проте експерти зазначають, що пасажирам тепер слід ретельніше обирати валізи з твердим корпусом, аби уникнути додаткових витрат. У разі визнання багажу невідповідним нормам, компанія залишає за собою право затримати вантаж для відправлення наступними рейсами.

Нагадаємо, ірландський лоукостер Ryanair заявив, що готовий відновити польоти до України після мирної угоди, однак лише за умови значних знижок на аеропортові збори.

Реклама

Раніше повідомлялося, в Україні знову заговорили про можливе відновлення польотів цивільної авіації. Національна авіакомпанія Польщі LOT Polish Airlines заявила про готовність поновити регулярні пасажирські рейси до України.