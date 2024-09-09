Штучний інтелект "оживив" персонажів відомих книжок: який вигляд вони б мали в реальному житті

Завдяки ШІ тепер можна краще уявити, який вигляд мали б в реальному житті персонажі наших улюблених книг.

Пеппі Довгіпанчохи

Відома персонажка з дитячих книг Астрід Ліндгрен, яка відрізняється рудим волоссям, заплетеним у коси, що стирчать в різні боки, ластовинням, і різними за кольором панчохами. ШІ саме так і зобразив Пеппі — з її фірмовими косами та зубастою посмішкою. Можливо саме такою вона була, піднімаючи коня чи беручи участь у черговій дикій пригоді.

Пеппі Довгапанчоха (портрет ШІ) / Фото: Фото з відкритих джерел

Елізабет Беннет та містер Дарсі

В книзі "Гордість та упередження" Елізабет Беннет описана як незалежна та кмітлива дівчина з гарними очима та живим, розумнив виразом обличчя. Містер Дарсі високий та красивий, з задумлевим, дещо відстороненим поглядом.

Елізабет Беннет та містер Дарсі (портрет ШІ) / Фото: Фото з відкритих джерел

Гекльберрі Фінн

Вільний духом хлопчик з класичного роману Марка Твена. Його автор описує з неслухняним волоссям, в пошарпаному одязі та з диким та безтурботним настроєм. Він став втіленням непокірної, авантюрної американської молоді.

Гекльберрі Фінн (портрет ШІ) / Фото: Фото з відкритих джерел

Аттікус Фінч

Аттікус Фінч, моральний хребет "Вбити пересмішника", описується як висока, тиха імпозантна постать із глибоким почуттям справедливості та чесності. Він є ідеальним батьком із його спокійною поведінкою та непохитними принципами.

Аттікус Фінч (портрет ШІ) / Фото: Фото з відкритих джерел

Джей Ґетсбі та Дейзі Б'юкенен

Джей Ґетсбі, загадковий мільйонер із "Великого Ґетсбі", описується як такий, що має чарівну посмішку та таємничий вигляд, завжди бездоганно одягнений у костюм. Дейзі Б'юкенен, його невловиме кохання, зображена делікатною та артистичною.

Джей Ґетсбі та Дейзі Б'юкенен (портрет ШІ) / Фото: Фото з відкритих джерел

Ромео і Джульєтта

Ромео і Джульєтта, трагічні закохані з п’єси Шекспіра, описані як молоді, пристрасні та імпульсивні. Ромео часто зображується як квінтесенція романтичного героя, а Джульєтта — невинна, але рішуча закохана жінка.

Ромео і Джульєтта (портрет ШІ) / Фото: Фото з відкритих джерел

Скарлетт О'Хара

Скарлетт О’Хара, свавільна героїня "Віднесених вітром", описується як вражаюча красуня із зеленими очима та тонкою талією, яка поєднується з запальним, рішучим характером.

Скарлетт О'Хара (портрет ШІ) / Фото: Фото з відкритих джерел

Пітер Пен

Пітер Пен, хлопчик, який ніколи не дорослішає, описаний як пустотлива, безтурботна дитина з духом вічної молодості. Його часто зображують у зеленому одязі, з грайливою посмішкою та відчуттям безмежних пригод.

Пітер Пен (портрет ШІ) / Фото: Фото з відкритих джерел

Робін Гуд

Робін Гуд, легендарний розбійник із Шервудського лісу, часто описується як вправний лучник із сильним почуттям справедливості та відданістю бідним. Його зазвичай зображують у зеленому вбранні, з луком і стрілами в руці, готового захищати пригноблених.

Робін Гуд (портрет ШІ) / Фото: Фото з відкритих джерел

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