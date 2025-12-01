Штучний інтелект помилився з грибами: чоловік ледь не опинився в лікарні

отруєння грибами / © Pexels

У префектурі Нара в Японії літній чоловік потрапив до лікарні після того, як з’їв отруйні гриби, які штучний інтелект неправильно визначив як їстівні.

Про це пише japantoday.

В селищі Шімокітаяма чоловік віком понад 70 років збирав дикорослі гриби. Він натрапив на вид, який спочатку сприйняв за шиїтаке або плеврот черепичастий. Наступного дня чоловік хотів показати знахідку фахівцям місцевого ботанічного саду, але персоналу на той момент не було. Не бажаючи чекати, він сфотографував гриби і завантажив фото в сервіс штучного інтелекту. Система підтвердила його здогадку.

«Це або шиїтаке, або плеврот, вони їстівні», — пише Japan Today.

Довірившись пораді ШІ, чоловік приготував гриби на грилі та з’їв їх. Уже за пів години у нього почалося сильне блювання, і його терміново госпіталізували. На щастя, симптоми були тимчасовими, і він повністю одужав.

Пізніше фахівці Філії природничої історії префектури Вакаяма та міського відділу громадського здоров’я встановили: чоловік зібрав цукьойотаке (tsukiyotake) — отруйний гриб, який часто плутають із звичайними їстівними видами.

Експерти пояснюють: цукьойотаке можна впізнати за кільцеподібним потовщенням на ніжці під пластинками. Іноді на шапинці з’являються темні плями, але це не завжди відбувається. Навіть після термічної обробки ці гриби залишаються небезпечними.

Спеціалісти наголошують: самостійно визначати дикорослі гриби ризиковано — не допоможуть ні довідники, ні штучний інтелект. Перевіряти знахідки слід тільки у фахівців.

У мережі ця історія викликала жваве обговорення. Коментатори переважно критикують постраждалого:

«ШІ навіть не визначив точно, що це — шиїтаке чи плеврот. Навіщо довірятися?»

«Цікаво, чи поскаржився він ШІ після цього?»

«Штучний інтелект корисний настільки, наскільки його використовує людина».

«Краще купувати гриби в магазині — безпечніше».

«Якщо не знаєш гриба — просто не їж його».

