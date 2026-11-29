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"Шуба" без майонезу на Новий рік: низькокалорійний рецепт із йогуртом і несподіваним нижнім шаром
Всім знайомий салат «Шуба» може бути корисним та з мінімумом жирів.
Новорічні свята уже на носі, і все частіше виникає питання, як приготувати гостину смачно, але з мінімумом шкоди для здоров’я. Для тих, хто хоче помірніше їсти жирне, чудовим варіантом стане «Шуба» з йогуртовою заправкою замість майонезної.
Як приготувати — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.
Помірність із жирною їжею на застіллі має просте пояснення. Всього лише грам жиру дає 9 ккал — понад удвічі більше, ніж грам білка чи вуглеводів. У цьому рецепті «легша» саме заправка, а картоплю пропонуємо замінити на авокадо.
Що потрібно для «Шуби» з йогуртом
Основу салату становлять уже зварені овочі та яйця. Важливо, щоб вони вже охололи перед безпосереднім збиранням інгредієнтів докупи.
Вам знадобляться:
200 г філе слабосоленого оселедця;
200 г вареної моркви;
200 г вареного буряку;
3 варені яйця;
1 авокадо;
200 г грецького йогурту;
1 ч. л. гірчиці;
сіль і перець до смаку.
Йогурт обирайте натуральний, густий і без цукрових добавок. Саме така основа дає кремову заправку, яку зручно розподіляти між шарами. Гірчиця додає їй пікантності, а буряк і морква зберігають свою солодкувату ноту.
Орієнтовний вихід — 4–6 закусочних порцій, час приготування з готових охолоджених продуктів — 20–30 хвилин.
Як приготувати «Шубу» без майонезу крок за кроком
У цьому рецепті авокадо утворює нижній шар, за ним ідуть оселедець, морква та яйця, а завершує все буряк. Підготуйте складники окремо, щоб під час складання залишалося тільки брати їх по черзі. Соус розподіляйте тонко й рівномірно — він має потрапити на кожен шар, зокрема на верхній.
Підготуйте овочі та яйця. Зварені моркву й буряк остудіть та очистьте. Відважте по 200 г кожного овочу в готовому вигляді. Три зварені круто яйця також охолодіть і зніміть шкаралупу. Усі ці складники мають бути готовими до подрібнення, перш ніж ви почнете збирати салат.
Змішайте йогуртову заправку. До 200 г грецького йогурту додайте 1 ч. л. гірчиці, сіль і перець до смаку. Ретельно перемішайте, щоб гірчиця розійшлася в йогурті. Спробуйте заправку й лише тоді вирішуйте, чи додавати ще солі, — у салаті буде слабосолений оселедець.
Подрібніть складники. Моркву та буряк натріть на великій тертці й покладіть в окремі посудини. Яйця дрібно наріжте або натріть. Філе оселедця наріжте невеликими шматочками. Авокадо розріжте, видаліть кісточку, відділіть м’якоть від шкірки та подрібніть її для нижнього шару.
Почніть з авокадо й оселедця. Викладіть м’якоть авокадо на дно посудини, розрівняйте ложкою та тонко змастіть заправкою. Зверху рівномірно розкладіть усі 200 г нарізаного оселедця. Цей шар також промастіть, залишаючи достатньо соусу для решти продуктів.
Додайте моркву та яйця. Поверх риби викладіть 200 г натертої моркви. Злегка ущільніть її ложкою й розподіліть заправку по всій поверхні. Далі викладіть подрібнені яйця та знову додайте тонкий шар соусу. Кожен складник має утворювати окремий рівний прошарок.
Завершіть буряком. Викладіть зверху 200 г натертого буряку й акуратно розрівняйте. Змастіть його рештою йогуртової заправки. Так верхівка теж отримає свою частку соусу, а салат буде промащений від нижнього шару до останнього.
Дайте салату охолонути. Накрийте посудину й поставте «Шубу» в холодильник щонайменше на 2 години.
Які ще заправки пасують святковим салатам
Йогурт із гірчицею — один зі способів оновити звичну «Шубу». Серед інших замін майонезу в салатах є суміші з крем-сиром або сметаною. Вони дають іншу густину й смак, тож для наступного святкового столу можна вибрати новий варіант заправки.