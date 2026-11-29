Як приготувати "Шубу" без майонезу / © Фото з відкритих джерел

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Новорічні свята уже на носі, і все частіше виникає питання, як приготувати гостину смачно, але з мінімумом шкоди для здоров’я. Для тих, хто хоче помірніше їсти жирне, чудовим варіантом стане «Шуба» з йогуртовою заправкою замість майонезної.

Як приготувати — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

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Помірність із жирною їжею на застіллі має просте пояснення. Всього лише грам жиру дає 9 ккал — понад удвічі більше, ніж грам білка чи вуглеводів. У цьому рецепті «легша» саме заправка, а картоплю пропонуємо замінити на авокадо.

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Що потрібно для «Шуби» з йогуртом

Основу салату становлять уже зварені овочі та яйця. Важливо, щоб вони вже охололи перед безпосереднім збиранням інгредієнтів докупи.

Вам знадобляться:

200 г філе слабосоленого оселедця;

200 г вареної моркви;

200 г вареного буряку;

3 варені яйця;

1 авокадо;

200 г грецького йогурту;

1 ч. л. гірчиці;

сіль і перець до смаку.

Йогурт обирайте натуральний, густий і без цукрових добавок. Саме така основа дає кремову заправку, яку зручно розподіляти між шарами. Гірчиця додає їй пікантності, а буряк і морква зберігають свою солодкувату ноту.

Орієнтовний вихід — 4–6 закусочних порцій, час приготування з готових охолоджених продуктів — 20–30 хвилин.

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Як приготувати «Шубу» без майонезу крок за кроком

У цьому рецепті авокадо утворює нижній шар, за ним ідуть оселедець, морква та яйця, а завершує все буряк. Підготуйте складники окремо, щоб під час складання залишалося тільки брати їх по черзі. Соус розподіляйте тонко й рівномірно — він має потрапити на кожен шар, зокрема на верхній.

Підготуйте овочі та яйця. Зварені моркву й буряк остудіть та очистьте. Відважте по 200 г кожного овочу в готовому вигляді. Три зварені круто яйця також охолодіть і зніміть шкаралупу. Усі ці складники мають бути готовими до подрібнення, перш ніж ви почнете збирати салат. Змішайте йогуртову заправку. До 200 г грецького йогурту додайте 1 ч. л. гірчиці, сіль і перець до смаку. Ретельно перемішайте, щоб гірчиця розійшлася в йогурті. Спробуйте заправку й лише тоді вирішуйте, чи додавати ще солі, — у салаті буде слабосолений оселедець. Подрібніть складники. Моркву та буряк натріть на великій тертці й покладіть в окремі посудини. Яйця дрібно наріжте або натріть. Філе оселедця наріжте невеликими шматочками. Авокадо розріжте, видаліть кісточку, відділіть м’якоть від шкірки та подрібніть її для нижнього шару. Почніть з авокадо й оселедця. Викладіть м’якоть авокадо на дно посудини, розрівняйте ложкою та тонко змастіть заправкою. Зверху рівномірно розкладіть усі 200 г нарізаного оселедця. Цей шар також промастіть, залишаючи достатньо соусу для решти продуктів. Додайте моркву та яйця. Поверх риби викладіть 200 г натертої моркви. Злегка ущільніть її ложкою й розподіліть заправку по всій поверхні. Далі викладіть подрібнені яйця та знову додайте тонкий шар соусу. Кожен складник має утворювати окремий рівний прошарок. Завершіть буряком. Викладіть зверху 200 г натертого буряку й акуратно розрівняйте. Змастіть його рештою йогуртової заправки. Так верхівка теж отримає свою частку соусу, а салат буде промащений від нижнього шару до останнього. Дайте салату охолонути. Накрийте посудину й поставте «Шубу» в холодильник щонайменше на 2 години.

Які ще заправки пасують святковим салатам

Йогурт із гірчицею — один зі способів оновити звичну «Шубу». Серед інших замін майонезу в салатах є суміші з крем-сиром або сметаною. Вони дають іншу густину й смак, тож для наступного святкового столу можна вибрати новий варіант заправки.

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