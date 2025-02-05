Шукайте ці два слова у складі вершкового масла: знайдете — перед вами "фальшивка"

Вершкове масло — незамінний інгредієнт для сніданків і гарнірів, що надає їм особливого смаку. Ділимося порадами, як вибрати справжній якісний продукт і не натрапити на фальсифікат.

Обрати якісне вершкове масло простіше, ніж здається — достатньо знати кілька ключових нюансів. Вам не потрібно бути експертом, головне – звертати увагу на склад. Справжнє масло повинно містити лише молочний жир без жодних домішок.

Спершу подивіться на упаковку: на ній має бути чітко зазначено "масло", а не спред чи маргарин. Далі уважно перегляньте склад. Якщо побачите абревіатуру "ЗМЖ" (замінник молочного жиру), такий продукт краще не купувати – він не відповідає стандартам якості.

Якщо на упаковці вказано, що у складі є соняшникова, рапсова, пальмова чи інші рослинні олії, а також різні добавки, варто бути обережними. Справжнє вершкове масло має складатися виключно з молочного жиру, без домішок і консервантів. Наявність рослинних олій змінює смак і знижує якість продукту, тому такі вироби не можна вважати натуральним маслом.

Ще один важливий критерій — ціна. Хороше вершкове масло не може бути надто дешевим, адже його виробництво потребує значної кількості молока. Якщо вартість значно нижча за середню ринкову, це може свідчити про використання дешевих замінників. Винятком можуть бути знижки, але в інших випадках краще бути пильними.

Під час купівлі масла на вагу звертайте увагу на його зовнішній вигляд. Якісний продукт має ніжну, рівномірну текстуру та природний світло-жовтий колір. Надто крихка структура або неприродно яскравий відтінок можуть вказувати на домішки барвників чи інших жирів. Дотримуйтеся цих порад, і ви завжди зможете обрати найкраще масло для себе!

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