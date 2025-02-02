Шви і плитка у ванній будуть, неначе нові: цей копійчаний засіб для чищення творить справжні дива

З часом на плитці та швах з'являються неприємні забруднення й наліт, навіть незважаючи на регулярне прибирання. До того ж, кахельна плитка втрачає свій блиск, а білі шви стають сірими чи взагалі чорними. А дорогі хімічні засоби не завжди можуть впоратися із цими проблемами. Втім, кмітливі господині вже давно винайшли просте й економічне рішення з використанням доступних інгредієнтів, які є в кожному домі. Розповідаємо, як відчистити плитку та шви за допомогою підручних засобів.

Як відчистити плитку та шви від бруду й нальоту: покрокова інструкція

Основним складником засобу для чищення буде звичайний білий оцет, який може впоратися із найрізноманітнішими видами забруднень, серед яких і мінеральні відкладення від води. Однак варто пам’ятати, що цей метод не підходить для очищення натурального каменю, включно з мармуром і гранітом, а також необроблених дерев'яних поверхонь.

Щоб приготувати засіб для чищення, змішайте у рівних пропорціях оцет і воду. Якщо забруднення дуже сильні, рекомендовано використовувати оцет без води, також можна додати трохи соди. Нанесіть мийний засіб за допомогою губки чи пульверизатора на забруднену поверхню, приділяючи особливу увагу швам між плиткою і ділянкам навколо сантехніки. Після нанесення дайте засобу відпрацювати упродовж 15 хвилин. Потім оброблені поверхні необхідно вимити чистою водою і витерти насухо.

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