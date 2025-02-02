Шви і плитка у ванній будуть, неначе нові: цей копійчаний засіб для чищення творить справжні дива

Регулярне застосування цього методу дає змогу підтримувати чистоту у ванній кімнаті, забезпечуючи ефективне видалення забруднень і відновлення первісного вигляду плитки без зайвих витрат.
З часом на плитці та швах з'являються неприємні забруднення й наліт, навіть незважаючи на регулярне прибирання. До того ж, кахельна плитка втрачає свій блиск, а білі шви стають сірими чи взагалі чорними. А дорогі хімічні засоби не завжди можуть впоратися із цими проблемами. Втім, кмітливі господині вже давно винайшли просте й економічне рішення з використанням доступних інгредієнтів, які є в кожному домі. Розповідаємо, як відчистити плитку та шви за допомогою підручних засобів.
Як відчистити плитку та шви від бруду й нальоту: покрокова інструкція
Основним складником засобу для чищення буде звичайний білий оцет, який може впоратися із найрізноманітнішими видами забруднень, серед яких і мінеральні відкладення від води. Однак варто пам’ятати, що цей метод не підходить для очищення натурального каменю, включно з мармуром і гранітом, а також необроблених дерев'яних поверхонь.
- Щоб приготувати засіб для чищення, змішайте у рівних пропорціях оцет і воду. Якщо забруднення дуже сильні, рекомендовано використовувати оцет без води, також можна додати трохи соди.
- Нанесіть мийний засіб за допомогою губки чи пульверизатора на забруднену поверхню, приділяючи особливу увагу швам між плиткою і ділянкам навколо сантехніки.
- Після нанесення дайте засобу відпрацювати упродовж 15 хвилин.
- Потім оброблені поверхні необхідно вимити чистою водою і витерти насухо.
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