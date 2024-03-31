Швидке зростання і жодної фітофтори: експерти розповіли про просте підживлення помідорів

Кожен городник мріє виростити великий урожай томатів. На жаль, ця культура схильна до хвороб і особливо страждає через фітофтору. Виявляється є копійчаний засіб від фітофтори з аптеки, яким користуються навіть професіонали.

Фітофтора — одна з найсерйозніших загроз для помідорів та інших рослин, які належать до сімейства пасльонові. Боротися з цією хворобою буває дуже складно. Досвідчені городники використовують для цього доступний аптечний засіб, який вже давно показав свою ефективність. Мова йде про йод.

Якщо ви шукаєте, як швидко позбутися фітофтори на помідорах, варто запам'ятати просту інструкцію.

Щоб приготувати суміш потрібно взяти 10 літрів (відро) води і 20 крапель йоду. Вода повинна бути чистою, не містити домішок. Адже останні можуть навіть нашкодити рослині.

Наносять розчин за допомогою розпилювача. Важливо сфокусуватися на нижній частині стебла та листях, які там розташовані. Також експерти радять розпилити частину суміші на ґрунт під рослиною.

Процедуру потрібно повторювати раз на тиждень чи після дощу. Це пояснюється тим, що фітофтора особливо швидко розповсюджується саме за високої вологості повітря. Ключовим фактором боротьби з нею є саме частота підживлення.

Важливо! Не перевищуйте рекомендовану фахівцями кількість йоду, адже це може призвести до пошкодження помідорів. Під час оброблення обов'язково використовуйте захисні рукавиці та фартух.

Якщо ви помітили, що деякі кущики вже уражені фітофторою, їх потрібно якнайшвидше видалити і викинути подалі від городу. Так можна уникнути розповсюдження хвороби. Краще навіть спалити заражені стебла.

Читайте також: