Швидкий психологічний тест у картинках: чого вам зараз не вистачає в житті

Цей тест допоможе з’ясувати, чого вам не вистачає саме зараз, щоб відчути радість життя.

Розповідаємо, посилаючись на матеріал "РБК-Україна", як визначити, яке ваше підсвідоме бажання.

Психологічний тест у картинках

Подивіться на картинку з кольоровими птахами. Варто швидко, не задумуючись, вибрати одного з них, який вам сподобався найбільше. Нашій підсвідомості вистачає трьох секунд, щоб зробити правильний вибір, тому не потрібно довго роздумувати. Таким чином ви зможете дізнатися про свої істинні бажання і потреби.

Психологічний тест у картинках / Фото: Freepik

Результати тесту: що вам потрібно саме зараз

Птах 1. Вам варто навчитися говорити "ні". Ви дуже активна людина, тому іноді можете брати на себе занадто багато відповідальності, що згодом призводить до фізичного та емоційного виснаження. Не варто ставити потреби інших людей вище за власні інтереси – так ви зможете позбутися відчуття хронічної втоми та уникнути проблем зі здоров’ям.

Вам варто навчитися говорити "ні". Ви дуже активна людина, тому іноді можете брати на себе занадто багато відповідальності, що згодом призводить до фізичного та емоційного виснаження. Не варто ставити потреби інших людей вище за власні інтереси – так ви зможете позбутися відчуття хронічної втоми та уникнути проблем зі здоров’ям. Птах 2. Необхідно вийти з позиції жертви. Вам може постійно здаватися, що життя до вас несправедливе, й інші люди також. Така позиція призводитиме до того, що вам буде важко контролювати своє життя. Тому треба опанувати свої емоції та прийняти життя і людей такими, які вони є. Також треба навчитися бути собою, навіть якщо це комусь не подобається.

Необхідно вийти з позиції жертви. Вам може постійно здаватися, що життя до вас несправедливе, й інші люди також. Така позиція призводитиме до того, що вам буде важко контролювати своє життя. Тому треба опанувати свої емоції та прийняти життя і людей такими, які вони є. Також треба навчитися бути собою, навіть якщо це комусь не подобається. Птах 3. Частіше розслабляйтеся. Ви зовсім не вмієте відпочивати, тому варто навчитися не думати постійно про справи й роботу. Обов’язково виділяйте для себе час на те, щоб відновити власні сили, бо вони у вас не безмежні.

Частіше розслабляйтеся. Ви зовсім не вмієте відпочивати, тому варто навчитися не думати постійно про справи й роботу. Обов’язково виділяйте для себе час на те, щоб відновити власні сили, бо вони у вас не безмежні. Птах 4. Вам не вистачає впевненості в собі. Не бійтеся помилятися, це обов’язковий складник процесу отримання досвіду та нових навичок. Якщо ви пропрацюєте цю проблему, перед вами відкриються нові можливості. Намагайтеся не сприймати все занадто серйозно і довіртеся життю – воно вас не підведе.

Вам не вистачає впевненості в собі. Не бійтеся помилятися, це обов’язковий складник процесу отримання досвіду та нових навичок. Якщо ви пропрацюєте цю проблему, перед вами відкриються нові можливості. Намагайтеся не сприймати все занадто серйозно і довіртеся життю – воно вас не підведе. Птах 5. Ви вмієте співчувати, але вам складно відкриватися іншим. Люди можуть звертатися до вас по підтримку, а ви не отримуєте того ж натомість. Вам варто не боятися ділитися своїми переживаннями з тими людьми, яким довіряєте, – вас обов’язково підтримають і дадуть пораду.

Ви вмієте співчувати, але вам складно відкриватися іншим. Люди можуть звертатися до вас по підтримку, а ви не отримуєте того ж натомість. Вам варто не боятися ділитися своїми переживаннями з тими людьми, яким довіряєте, – вас обов’язково підтримають і дадуть пораду. Птах 6. Ви щедра та чуйна людина, але в усьому повинен бути баланс. Тому якщо ви турбуєтеся про інших, не соромтеся просити про допомогу натомість. Вас обов’язково підтримають друзі та близькі, варто лише сказати, що вам потрібна допомога або порада.

Ви щедра та чуйна людина, але в усьому повинен бути баланс. Тому якщо ви турбуєтеся про інших, не соромтеся просити про допомогу натомість. Вас обов’язково підтримають друзі та близькі, варто лише сказати, що вам потрібна допомога або порада. Птах 7. Ваша енергія б’є через край, ви позитивна особистість, яка вміє надихати. Втім, якщо ви відчуваєте, що ваше внутрішнє полум’я згасає, варто побути наодинці, щоб відновити свій ресурс. Обов’язково плануйте час для себе та своїх улюблених занять, це допомагатиме вам відпочити і знову відчувати радість життя.

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