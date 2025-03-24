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Швидкий рецепт: мариновані печериці по-корейськи — вже за годину можна на стіл

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
161 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
136
Час на прочитання
2 хв
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Швидкий рецепт: мариновані печериці по-корейськи — вже за годину можна на стіл

Мариновані печериці по-корейськи: рецепт / Фото: Unsplash

Це ідеальний вибір для святкового столу або щоденного вживання. Готові через годину, але чим довше маринуються, тим смачніші.

Мариновані печериці по-корейськи стають ще смачнішими завдяки додаванню моркви, спецій, оцту та рафінованої олії. Цей рецепт розрахований на 1 кг грибів, що дозволяє отримати яскраве та ароматне закушування, яке стане чудовим доповненням до вашого столу.

Інгредієнти

печериці1
1 кг
морква
300 г
часник
4 зубчики
оцет 9%
50 мл
вода
1 л
олія рафінована соняшникова
100 мл
оцет 9% (для маринаду)
60 мл
цукор
10 г
сіль
10 г
перець духмяний горошок
5 шт.
лавровий лист
3 шт.
приправа для моркви по-корейськи
20 г

Процес приготування:

  1. Печериці промийте та, за потреби, очистіть. Моркву обробіть, очистивши і натерши на тертці. Часник подрібніть, використовуючи чотири зубчики.
  2. Доведіть 1 л води до кипіння, потім додайте оцет. Покладіть туди печериці та варіть їх протягом 10 хвилин. Після цього процідіть воду через друшляк.
  3. Налийте 100 мл води в каструлю, додайте сіль і цукор (по 1 ч. л.). Потім влийте рафіновану олію, оцет (60 мл), покладіть лавровий лист (3 шт.), горошини перцю (5 шт.) і приправу для моркви по-корейськи (1 ст. л.). Все добре перемішайте і доведіть маринад до кипіння.
  4. Помістіть печериці в каструлю, додайте моркву та часник, а потім залийте все гарячим маринадом. Перемішайте, доведіть до кипіння і варіть ще 5 хвилин, постійно помішуючи. Потім перекладіть печериці в контейнер і залиште маринуватися не менше ніж на годину.

Смачного!

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