Швидкий рецепт: мариновані печериці по-корейськи — вже за годину можна на стіл

Це ідеальний вибір для святкового столу або щоденного вживання. Готові через годину, але чим довше маринуються, тим смачніші.
Мариновані печериці по-корейськи стають ще смачнішими завдяки додаванню моркви, спецій, оцту та рафінованої олії. Цей рецепт розрахований на 1 кг грибів, що дозволяє отримати яскраве та ароматне закушування, яке стане чудовим доповненням до вашого столу.
Інгредієнти
- печериці1
- 1 кг
- морква
- 300 г
- часник
- 4 зубчики
- оцет 9%
- 50 мл
- вода
- 1 л
- олія рафінована соняшникова
- 100 мл
- оцет 9% (для маринаду)
- 60 мл
- цукор
- 10 г
- сіль
- 10 г
- перець духмяний горошок
- 5 шт.
- лавровий лист
- 3 шт.
- приправа для моркви по-корейськи
- 20 г
Процес приготування:
- Печериці промийте та, за потреби, очистіть. Моркву обробіть, очистивши і натерши на тертці. Часник подрібніть, використовуючи чотири зубчики.
- Доведіть 1 л води до кипіння, потім додайте оцет. Покладіть туди печериці та варіть їх протягом 10 хвилин. Після цього процідіть воду через друшляк.
- Налийте 100 мл води в каструлю, додайте сіль і цукор (по 1 ч. л.). Потім влийте рафіновану олію, оцет (60 мл), покладіть лавровий лист (3 шт.), горошини перцю (5 шт.) і приправу для моркви по-корейськи (1 ст. л.). Все добре перемішайте і доведіть маринад до кипіння.
- Помістіть печериці в каструлю, додайте моркву та часник, а потім залийте все гарячим маринадом. Перемішайте, доведіть до кипіння і варіть ще 5 хвилин, постійно помішуючи. Потім перекладіть печериці в контейнер і залиште маринуватися не менше ніж на годину.
Смачного!
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