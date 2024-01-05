Швидко і без подряпин: як позбутися льоду на лобовому склі автомобіля

Спосіб №1: прогріти машину

Звичайно, це найпростіший і найбільш дієвий варіант. Особливо, якщо в вашому автомобілі є автообігрівання скла, тоді весь процес займе усього лише кілька хвилин. Якщо ж його немає, можна увімкнути піч на режим обдування, який спрямований на скло. Звичайно, в цьому разі доведеться зачекати трішки довше. За наявності в авто клімат-контролю, процес боротьби з обледенінням лобового скла ще простіший. Вентилятор вмикається на максимальну потужність і потік повітря направляється на скло. Звичайно, потрібно обрати відповідну функцію. Зауважимо, що під час обігрівання скла не варто використовувати двірники. Вони можуть примерзнути і лише нашкодять.

Спосіб №2: спеціальний засіб

Існують і спеціальні засоби, які допомагають боротися з обледенінням. Але краще заливати їх в омивач і розпилювач, тому що двірниками для зняття льоду з лобового скла, як ми уже казали, користуватися не варто. Під час прогрівання автомобіля потрібно також розпорошити невелику кількість засобу зовні. Так процес зняття обледеніння пришвидшиться.

Якщо у вас під рукою немає спеціального засобу, можна використовувати звичайний спирт. Його також розпорошують зовні на лобовому склі, щоб лід швидше розстанув. Також можете приготувати засіб з антифризу і води (на одну частину антифризу потрібно дві частини води). Рідину краще вилити у розпилювач, добре перемішати і розпилити на поверхню лобового скла. Вже через кілька хвилин ви зможете без проблем зняти лід за допомогою шматка тканини.

Спосіб №3: накрити скло заздалегідь

Як позбутися обледеніння лобового скла / Фото: Pexels

Якщо ваш автомобіль стоїть на відкритому повітрі, можете заздалегідь подумати про проблему обледеніння. В магазинах продається спеціальне покриття на скло, але можна скористатися старим покривалом, брезентом чи будь-якою іншою тонкою тканиною. А щоб двірники не примерзли до скла, водії радять вставляти між ними і поверхнею коробку з сірниками. Тільки не піднімайте двірники угору, адже це може розтягнути пружину.

Що не можна використовувати, коли позбуваєтесь льоду на лобовому склі

Насамперед, варто запам'ятати, що використовувати відразу скребок або щітку для зняття льоду не варто. Бічне скло ви можете ним чистити без особливої шкоди, але з лобовим зовсім інша історія. Лобове скло виготовляють із міцного багатошарового матеріалу, який дуже схильний до появи подряпин. Скребок пригодиться лише тоді, коли машину лише трішки притрусило снігом, але льоду немає. Або, щоб прибрати залишки льоду.

Не можна користуватися оцтом для зняття льоду з лобового скла, хоча в Мережі і можна зустріти такі поради. Зокрема, на форумах пишуть, що потрібно ввечері розбризкати на лобове скло оцет, розведений з водою. Але такий метод не працює. Тим більше оцет — кислота, а тому може пошкодити фарбу, якщо потрапить на інші поверхні автомобіля.

В жодному разі не можна використовувати окріп чи гарячу воду. Цим ви можете завдати серйозної шкоди. Через різкий перепад температури на склі можуть навіть з'явитися тріщини.

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