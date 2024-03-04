Швидко заснете і не прокидатиметеся вночі: вчені рекомендують вживати два інгредієнти проти безсоння

Безсоння стає все поширенішою проблемою. Але щоб покращити свій сон і не прокидатися протягом ночі, можна вживати продукти, які є під рукою майже у кожного.

Чи часто ви крутитеся уві сні, намагаючись знайти зручну позу? Або, можливо, ви прокидаєтеся рано-вранці і не відчуваєте, що відпочили? В сучасному світі проблеми зі сном стали частою проблемою. Вони призводять до значного погіршення якості життя, а тому з ними потрібно боротися.

Тому на порталі Pysznosci.pl поділилися ефективним способом, який допоможе вам швидше засинати увечері і не прокидатися протягом усієї ночі.

Не варто одразу переходити до аптечних засобів, можливо, вам допоможуть народні рецепти. Все, що вам треба, – це всього два інгредієнти, які можна знайти на кухні. З них ви приготуєте суміш, яка допоможе заснути. Йдеться про натуральний мед (5 ч. л.) і рожеву гімалайську сіль (1 ст. л.).

У невеликій скляній ємності ретельно змішайте ці два інгредієнти, зайкрийте кришкою і зберігайте в темному прохолодному місці. Безпосередньо перед сном візьміть 1 ч. л. суміші під язик і дайте їй розчинитися.

Чому такий натуральний засіб працює

Як міцно спати протягом усієї ночі: потрібно два інгредієнти / Фото: Unsplash

Завдяки натуральному меду відбувається незначне підвищення рівня інсуліну, який стимулює секрецію серотоніну – гормону, який відповідає за засипання і регуляцію сну. В поєднанні з рожевою гімалайською сіллю, яка багата на мікроелементи, зокрема калій, магній і кальцій, він допомагає знизити кількість гормону стресу, розслабити організм і підготувати його до спокійного сну.

А ще гімалайська сіль допомагає забезпечити організм усіма необхідними речовинами, щоб підтримувати його функціонування протягом дня.

Природний засіб є чудовою та безпечною альтернативою снодійним та аптечним лікам. Його доволі легко приготувати, а інгрідеєнти доступні українцям. Вже за кілька днів використання суміші ви помітите, що почали краще спати.

Щоб підсилити ефект від засобу, варто забезпечити належну гігієну сну. Лягати спати і вставати завжди в один і той самий час, уникати алкоголю та кофеїну перед сном, переконатися, що в спальні тихо, темно і прохолодно.

Якщо ж проблеми зі сном тривають і стають регулярними, варто звернутися до лікаря.

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