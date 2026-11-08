Шви між плиткою більше не чорнітимуть: допоможе цей копійчаний засіб, який точно є у вас вдома

Чим обробити шви між плиткою / © www.freepik.com/free-photo

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Міжплиткові шви часто темнішають через вологу, мильний наліт, жир і бруд, які поступово накопичуються в пористій затирці. Особливо помітна ця проблема у ванній кімнаті та на кухні. Один із домашніх лайфгаків — використання звичайної парафінової свічки. Її віск створює на поверхні тонку плівку, яка може тимчасово відштовхувати краплі води.

Як використовувати парафінову свічку для швів

Для цього способу знадобиться звичайна біла парафінова свічка без барвників та ароматизаторів. Перед обробленням шви потрібно ретельно очистити від забруднень і повністю висушити.

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Далі виконайте кілька простих дій:

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Візьміть чисту білу свічку та переконайтеся, що на її поверхні немає пилу.

Легкими рухами проведіть свічкою вздовж сухих міжплиткових швів.

Наносьте парафін тонким шаром, не виходячи за межі затирки.

М’якою сухою тканиною обережно приберіть надлишки воску з поверхні плитки.

Такий трюк залишає на затирці тонкий шар, який може ненадовго зменшити контакт із краплями води. Однак це не повноцінне просочення для швів: парафін залишається на поверхні й поступово стирається.

Важливо: не натирайте воском підлогову плитку, адже вона може стати слизькою. Для душової зони та ділянок, які постійно контактують із водою, краще використовувати спеціальний засіб для захисту міжплиткової затирки.

Що справді допомагає зберегти шви чистими

Найнадійніший спосіб захистити цементну затирку від вологи та забруднень — спеціальний герметик для міжплиткових швів. Він проникає в пористу структуру матеріалу та зменшує поглинання води й плям.

Перед нанесенням затирку потрібно очистити та висушити, а сам засіб використовувати відповідно до інструкції виробника. Також варто регулярно витирати воду після душу, провітрювати ванну кімнату й не залишати мильний наліт на плитці.

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Ці прості дії допоможуть довше зберігати шви чистими та охайними.

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