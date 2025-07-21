Швидкий режим: що можна випрати за 15-20 хвилин, а що категорично заборонено класти в барабан

Що можна прати за режиму швидкого прання / © www.freepik.com/free-photo

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Режим «Швидке прання» — це справжній порятунок, якщо треба швидко освіжити сорочку, легку спідницю чи шорти. Та чи підходить ця програма для прання великих об’ємних речей? Ні. Цикл швидкого прання на 15 чи 20 хвилин має свої обмеження, і неправильний вибір речей може зіпсувати як одяг, так і пральну машинку. Розповідаємо, для чого потрібна програма «Швидке прання», що можна прати в такому режимі, а які речі краще залишити для повного циклу.

Для чого потрібен режим швидкого прання на 15-20 хвилин

Режим швидкого прання — це не повноцінне очищення, а швидке освіження речей, які не мають серйозних забруднень і неприємних запахів. За 15-20 хвилин пральна машинка встигає залити воду, частково розчинити мийний засіб, тому краще використовувати рідкі гелі. Потім прилад робить кілька обертів, зливає воду і ще встигає злегка відтиснути випрані речі. Тому за програми «Швидке прання» брудний одяг просто не встигне випратися.

Що можна прати за режиму швидкого прання

Сорочки, футболки, блузки, якщо ви одягали їх лише раз і вони не мають плям.

Легкі літні шорти та спідниці з тонких тканин, які не мають в’їдливих запахів і забруднень.

Хустинки, шарфики, легка білизна з мікрофібри чи синтетичних тканин.

Шкарпетки та капронові колготки, які вдягалися лише на кілька годин.

Тонкі літні сукні без важкого декору та підкладок.

Одяг для немовлят, який потребує частого оновлення.

Який одяг категорично не можна прати за режиму швидкого прання

Джинси та штани зі щільної тканини не встигнуть навіть добре намокнути, не кажучи вже про якісне прання.

Товсті майки, светри, худі. Важкий трикотаж не випереться, а лише стане вологим.

Ковдри, покривала, постільна білизна. Об’ємні речі заважатимуть обертанню барабана.

Повсякденний одяг із плямами. Увесь бруд залишиться на місці, пральний порошок навіть не встигне подіяти.

Одяг зі спеціальними мембранами чи гумовим просоченням. Короткий цикл прання може зіпсувати захисні властивості таких речей.