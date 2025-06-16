Швидко і просто реанімувати холодні макарони, які злиплися: запам’ятайте простий лайфгак

Як швидко реанімувати макарони, які злиплися / © Pixabay

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Про це розповіли у блозі в Instagram awesome_motherhood.

Якщо ви звикли для розігрівання вчорашніх макаронів використовувати мікрохвильову піч, краще припинити так робити. В ній смак і вигляд страви тільки погіршаться.

Експерти радять закип’ятити в чайнику невелику кількість води, а потім залити нею макарони, які злиплися.

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Потім каструлю з макаронами і теплою водою поставте на плиту і, коли рідина знову закипить, акуратно дерев’яною ложкою перемішуйте страву.

Приблизно за пів хвилини макарони розділяться і знову нагадуватимуть щойно приготовлену страву.