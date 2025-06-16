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- Різне
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Швидко і просто реанімувати холодні макарони, які злиплися: запам’ятайте простий лайфгак
Неприємності на кухні можуть статися навіть в найбільш досвідчених кухарів. Часто нещодавно зварені макарони перетворюються у суцільний ком. На щастя, існує простий лайфгак, який допоможе «оживити» страву.
Про це розповіли у блозі в Instagram awesome_motherhood.
Якщо ви звикли для розігрівання вчорашніх макаронів використовувати мікрохвильову піч, краще припинити так робити. В ній смак і вигляд страви тільки погіршаться.
Експерти радять закип’ятити в чайнику невелику кількість води, а потім залити нею макарони, які злиплися.
Потім каструлю з макаронами і теплою водою поставте на плиту і, коли рідина знову закипить, акуратно дерев’яною ложкою перемішуйте страву.
Приблизно за пів хвилини макарони розділяться і знову нагадуватимуть щойно приготовлену страву.