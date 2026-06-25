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Швидко, просто і дуже смачно: сезонний рецепт домашнього пирога з вишнею
Пиріг виходить м’яким, повітряним і з легкою ягідною кислинкою, яка ідеально поєднується із солодким тістом
Соковита вишня, ніжне тісто та приємний аромат домашньої випічки — цей пиріг стане чудовим доповненням до літнього чаювання. Рецепт не потребує складних інгредієнтів. Пиріг виходить м’яким, повітряним і з легкою ягідною кислинкою, яка ідеально поєднується із солодким тістом.
ТСН.ua підготував рецепт пирога з вишнею від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
Інгредієнти:
300 г борошна
3 яйця
250 мл кефіру 2,5%
10 г розпушувача
200 г цукру
10 г ванільного цукру
300-350 г вишні без кісточки
25 г вершкового масла
дрібка солі
Приготування
Готуємо тісто. У мисці змішайте яйця, цукор, ванільний цукор і дрібку солі. За допомогою міксера добре збийте яєчно-цукрову суміш — до стану білої піни.
Згодом додайте кефір і перемішайте до однорідного стану. Після цього додайте до суміші борошно і розпушувач.
Тісто за консистенцією має бути схожим на те, як на оладки, — стікати з віничка важкою стрічкою.
Форму для випікання повністю змастіть вершковим маслом. Акуратно викладіть тісто. Зверху на нього рівномірно викладіть вишню. З неї варто попередньо видалити кісточки.
Розігрійте духовку до 180 градусів. Ставте випікатися пиріг на 45 хвилин. Готовність перевіряйте сухою дерев’яною шпажкою.
Нагадаємо, ми ділилися рецептом десерту із полуницею, який стане вашим фаворитом літа.