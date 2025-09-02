- Дата публікації
Ідеально чисті келихи: як змусити посуд сяяти в домашніх умовах
Щоб келихи сяяли, як у ресторані, не потрібні дорогі засоби. Достатньо двох інгредієнтів, які завжди є під рукою.
Під час святкувань чи вечері вдома хочеться, аби келихи виглядали бездоганно — прозорі та блискучі, немов у ресторані. Ефект сяйва можна досягти завдяки звичайним продуктам, які є на кожній кухні.
Про це повідомило видання Storinka.
У ресторанах келихи миють за спеціальними правилами. Це пов’язано з тим, що звичайний мийний засіб часто залишає після себе плями та розводи на склі. Тому професіонали віддають перевагу натуральним інгредієнтам — оцту та соді.
Щоб повернути келихам блиск, потрібно додати у воду невелику кількість оцту або соди, після чого замочити в ній скляний посуд. Через певний час келихи достатньо ретельно прополоскати у чистій воді — і вони знову виглядатимуть бездоганно. Навіть старі забруднення зникають після такої процедури.
