Ідеально чисті келихи: як змусити посуд сяяти в домашніх умовах

Щоб келихи сяяли, як у ресторані, не потрібні дорогі засоби. Достатньо двох інгредієнтів, які завжди є під рукою.

Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Келихи

Келихи / © Pixabay

Під час святкувань чи вечері вдома хочеться, аби келихи виглядали бездоганно — прозорі та блискучі, немов у ресторані. Ефект сяйва можна досягти завдяки звичайним продуктам, які є на кожній кухні.

Про це повідомило видання Storinka.

У ресторанах келихи миють за спеціальними правилами. Це пов’язано з тим, що звичайний мийний засіб часто залишає після себе плями та розводи на склі. Тому професіонали віддають перевагу натуральним інгредієнтам — оцту та соді.

Щоб повернути келихам блиск, потрібно додати у воду невелику кількість оцту або соди, після чого замочити в ній скляний посуд. Через певний час келихи достатньо ретельно прополоскати у чистій воді — і вони знову виглядатимуть бездоганно. Навіть старі забруднення зникають після такої процедури.

