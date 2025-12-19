Січень 2025: робочі дні, вихідні та свята в Україні / © unsplash.com

Реклама

Січень — це місяць, коли зимові свята продовжують надихати на теплі зустрічі, відпочинок із родиною та перші плани на новий рік. Після активних новорічних свят українці повертаються до роботи, але в місяці є декілька знакових дат, що формують характерну зимову атмосферу.

Січень 2026 року: скільки робочих і вихідних днів

Січень 2026 року традиційно налічуватиме 31 календарний день, серед яких 22 — робочі, а 9 — вихідні (суботи й неділі).

Тобто виходить, що українці працюватимуть 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 січня. А відпочиватимуть 3 і 4, 10 і 11, 17 і 18, 24 і 25, 31 січня.

Реклама

Міжнародні та державні свята в січні 2026 року: календар, що і коли святкуємо

Міжнародні та державні свята в січні 2025 року / © ТСН

1 січня — Новий рік ; Всесвітній день миру; День суспільного надбання;

4 січня — Всесвітній день азбуки Брайля;

10 січня — День метро;

11 січня — Всесвітній день Дякую;

12 січня — День українського політв’язня;

17 січня — Міжнародний день дітей-винахідників;

18 січня — Всесвітній день снігу;

20 січня — День вшанування захисників Донецького аеропорту; День Автономної Республіки Крим;

21 січня — Міжнародний день обіймів;

22 січня — День Соборності України ;

24 січня — День зовнішньої розвідки України; Міжнародний день освіти;

26 січня — Міжнародний день митника; День працівника контрольно-ревізійної служби України;

27 січня — Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту ;

28 січня — Міжнародний день захисту персональних даних;

29 січня — День пам’яті героїв Крут;

31 січня — Міжнародний день ювеліра.

У січні вихідними залишаються лише звичні суботи та неділі. Варто зауважити, що 1 січня, який раніше вважався офіційним святковим днем, після запровадження воєнного стану в Україні більше не надається як додатковий вихідний згідно з Законом про організацію трудових відносин у воєнний час. 2026 року ця дата припадає на четвер, тому працівникам доведеться відпрацювати повний робочий тиждень.