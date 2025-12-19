ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
2 хв

Січень 2025: робочі дні, вихідні та свята в Україні — чи матимуть українці додатковий відпочинок

Січень відкриває новий рік і традиційно сприймається як час святкувань та зимового відпочинку. Скільки днів українці матимуть для відпочинку у січні 2026 року — дізнаєтеся з нашого матеріалу.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Січень 2025: робочі дні, вихідні та свята в Україні

Січень 2025: робочі дні, вихідні та свята в Україні / © unsplash.com

Січень — це місяць, коли зимові свята продовжують надихати на теплі зустрічі, відпочинок із родиною та перші плани на новий рік. Після активних новорічних свят українці повертаються до роботи, але в місяці є декілька знакових дат, що формують характерну зимову атмосферу.

Січень 2026 року: скільки робочих і вихідних днів

Січень 2026 року традиційно налічуватиме 31 календарний день, серед яких 22 — робочі, а 9 — вихідні (суботи й неділі).

Тобто виходить, що українці працюватимуть 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 січня. А відпочиватимуть 3 і 4, 10 і 11, 17 і 18, 24 і 25, 31 січня.

Міжнародні та державні свята в січні 2026 року: календар, що і коли святкуємо

Міжнародні та державні свята в січні 2025 року / © ТСН

Міжнародні та державні свята в січні 2025 року / © ТСН

  • 1 січня — Новий рік; Всесвітній день миру; День суспільного надбання;

  • 4 січня — Всесвітній день азбуки Брайля;

  • 10 січня — День метро;

  • 11 січня — Всесвітній день Дякую;

  • 12 січня — День українського політв’язня;

  • 17 січня — Міжнародний день дітей-винахідників;

  • 18 січня — Всесвітній день снігу;

  • 20 січня — День вшанування захисників Донецького аеропорту; День Автономної Республіки Крим;

  • 21 січня — Міжнародний день обіймів;

  • 22 січня День Соборності України;

  • 24 січня — День зовнішньої розвідки України; Міжнародний день освіти;

  • 26 січня — Міжнародний день митника; День працівника контрольно-ревізійної служби України;

  • 27 січня — Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту;

  • 28 січня — Міжнародний день захисту персональних даних;

  • 29 січня — День пам’яті героїв Крут;

  • 31 січня — Міжнародний день ювеліра.

У січні вихідними залишаються лише звичні суботи та неділі. Варто зауважити, що 1 січня, який раніше вважався офіційним святковим днем, після запровадження воєнного стану в Україні більше не надається як додатковий вихідний згідно з Законом про організацію трудових відносин у воєнний час. 2026 року ця дата припадає на четвер, тому працівникам доведеться відпрацювати повний робочий тиждень.

Дата публікації
Кількість переглядів
72
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie