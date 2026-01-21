Як підживити город у січні 2026 / © Pixabay

Рослини потребують підживлення не менше взимку, ніж навесні. Проблема лише в тому, що в холодну пору року ми зазвичай не вирощуємо культури й чекаємо на тепло. Але саме зараз варто діяти, адже добрива повинні встигнути засвоїтися ґрунтом і стати доступним живильним ресурсом для майбутніх рослин.

Особливо важливий кальцій — незамінний елемент для овочів, ягід та фруктів. І його можна вносити вже сьогодні. А найкраще джерело кальцію — те, що залишилося після кухонної роботи: яєчна шкарлупа.

Ще наші бабусі знали цей простий, але ефективний трюк. Після приготування страв шкарлупу не викидають, а сушать, подрібнюють у порошок за допомогою блендера і готують для підживлення.

Є кілька способів використання порошку:

Сухе внесення: посипайте порошок на грядку та закріплюйте його землею. Підходить для умов без морозів. Розчин у воді: порошок розчиняють у теплій воді й поливають ґрунт. Особливо корисно при сухих морозах без снігового покриву. Комбінація з попелом: перемішайте шкарлупу з деревним попелом й розсипте по грядках. Це подвійне підживлення робить ґрунт більш родючим і допомагає накопичити поживні речовини.

Таким чином, навіть взимку ви можете забезпечити своєму городу додаткову силу для росту та отримати багатий, здоровий врожай вже влітку.