Правила риболовлі в січні 2026 року / © pexels.com

ТСН.ua розповідає, які обмеження залишаються чинними цього місяця та які штрафи загрожують рибалкам, які їх ігнорують.

Заборона на вилов риби у зимувальних ямах

Держрибагентство нагадує: від 1 листопада 2025 року в Україні на більшості водойм почала діяти осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Вона триватиме до початку нерестового періоду 2026 року.

Обмеження введено для захисту водних ресурсів та створення сприятливих умов для зимівлі риби. Територіальні органи Держрибагентства видали накази з переліками та межами зимувальних ям, де риболовля суворо заборонена.

Поза межами зимувальних ям лов риби дозволяється такими способами:

на льоду — зимовими вудками та жерлицями всіх типів;

без льоду — нахлистовими, донними, поплавковими вудками або спінінгом із природною чи штучною приманкою.

Важливо: у період від льодоставу до скресання криги заборонено використовувати гачки довжиною понад 10 мм (від цівки до кінчика).

Заборона на вилов раків

Ще одне важливе сезонне обмеження — заборона на вилов раків. Вона діє через те, що взимку ці тварини проходять критично важливі етапи свого життєвого циклу: линьку, формування ікри та розмноження.

На 2025–2026 роки обмеження такі:

від 1 грудня 2025 року до 30 червня 2026 року — на всіх рибогосподарських водоймах;

від 15 грудня 2025 року до 30 червня 2026 року — у Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам’янському та Дніпровському водосховищах.

Особливу увагу слід приділити широкопалому раку, поширеному в Закарпатті та занесеному до Червоної книги України — його вилов заборонений цілий рік.

Додаткові обмеження для рибалок

Київський рибоохоронний патруль нагадує: за правилами любительського та спортивного рибальства:

добова норма вилову — до 3 кг риби та не більше 30 раків на одну особу;

ловити можна будь-якими видами вудок (до 5 гачків на рибалку) або спінінгом із берега чи човна;

суворо заборонено методи, які завдають серйозної шкоди природі: вибухові та токсичні речовини, електрострум, колючі снасті, вогнепальна зброя (крім гарпунних рушниць для підводного полювання), промислові сітки, багріння, гатки, запруди або осушення водойм.

За порушення цих правил передбачено:

штраф до 680 грн із конфіскацією обладнання та виловленої риби;

у разі значних збитків — кримінальна відповідальність: штраф від 17 000 до 85 000 грн або обмеження/позбавлення волі до 3 років із конфіскацією всього обладнання та риби.

Крім того, порушник має компенсувати шкоду рибному господарству за кожен незаконно виловлений екземпляр. За виготовлення, продаж, рекламу чи зберігання заборонених знарядь лову штраф складає 1 700 грн.