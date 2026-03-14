Лайфгак для батьків, щоб сік не проливався через трубочку

Проблема полягає в тому, що всередині немає повітря, а тому сік «проштовхується» доверху через трубочку навіть під час легкого натискання.

Проте, існує одна проста хистрість, яка допоможе вирішити проблему за лічені секунди. Перед тим, як ви вставите трубочку, обережно «відламайте» маленькі «вушка», які є по краях верхньої частини коробки з соком, розправте їх, а вже після цього пробийте трубочкою паковання, як зазвичай.

Ці «вушка» створюють всередині коробки додатковий простір для повітря, а тому сік буде вільно рухатися і не виливатися назовні.

Тепер дитина може брати сік в руки, а батьки не боятимуться, що вона забрудниться. Така хитрість працює практично з усіма картонними пакованнями соку.