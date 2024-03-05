Сильна тривога та нав'язливі думки: щоб вгамувати їх психологи радять техніку "Сейф"

Напевно кожній людині знайомий стан, коли нав'язливі думки не дають не те що спати, а й жити, тривога заповнює кожну хвилину життя.

Психологи пропонують у таких випадках вдатися до спеціальних технік, які допоможуть впоратися з такими ситуаціями і зробити це можна самостійно, без допомоги спеціалістів.

Однією з таких технік є спосіб "Сейф", до якого радять вдатися

Часом у людей можуть виникати нав'язливі думки та тривога. І вони приносять чимало проблем й неприємних емоцій. Втім, впоратися з тривогою та панікою цілком можливо. Тому першим етапом роботи в цьому випадку може бути емоційна стабілізація. Міністерство охорони здоров'я пропонують для цього спробувати ефективну техніку «Сейф».

На думку фахівців, спосіб "Сейф" є однією з найкращих релаксаційних та емоційно стабілізаційних методик. Як і у більшості подібних технік, у неї може бути ціла низка варіацій.

Вважається, що ця методика ефективна особливо на першому етапі роботи з психологічними травмами, вона покликана, в першу чергу, стабілізувати емоційний стан людини. Однак стабілізація важлива не лише під час роботи з травмою, її можна і потрібно застосовувати, коли сил справлятися з проблемами вже немає, коли психіка та її ресурси доведені до межі, а емоції хвилюються через край.

Як справитись з нав'язливими думками та сильною тривогою

Перш ніж починати необхідно знаходиться в більш-менш розслабленому стані, якщо це допомагає, зручно сісти чи лягти. Якщо застосовувати техніку під час емоційної не стабільності, ефективність «Сейфу» буде близька до нуля.

Уявіть собі сейф. Він має бути дуже надійним, міцним і досить містким. Подумайте, з чого він міг би бути зроблений, якого кольору. Спробуйте його помацати — який він твердий чи м'який, теплий чи холодний. Придумайте спосіб, за допомогою якого він відкривається та закривається. Пам'ятайте, що як він закривається, знаєте лише ви, ключ є тільки у вас і ніхто його більше не зможе відкрити.

Коли ви уявили міцний, надійний та місткий сейф, згадайте все, що робить Вас нещасним в даний період вашого життя. Все, що не дає жити повним життям та відчувати себе щасливим. Це можуть бути речі, люди, ваші почуття. Це може бути дуже багато всього. Спробуйте згадати все, постарайтеся не забути того, що не дає вам зараз радіти життю.

Тепер все, що ви згадали, потрібно покласти у цей сейф. Абсолютно все. Сейф досить місткий і все це туди поміститися. Щільно закрийте дверцята сейфа та замкніть його ключем.

Коли все, що робило вас нещасним міцно замкнено в сейфі, подумайте, куди б ви хотіли його помістити. Це може бути як десь далеко-далеко чи близько від Вас, не має значення — навіть у вашій кімнаті. Ключ повинен залишитися у вас. Ключ важливо зберегти.

Пам'ятайте, що сейф надійно зберігає те, що в ньому є, але його не можна знищувати. Бо тоді все, що в ньому є, повернеться. А поки все негативне та погане зберігається в сейфі, ми можемо перепочити, відновити сили, подбати про себе і тоді те, що заховано в сейфі, вже не буде таким страшним і шкідливим.

Звичайно, специфіка виконання цієї техніки може змінюватися залежно від конкретної проблеми, можуть бути деякі відхилення та варіації її виконання, але в цілому регулярне виконання даної методики щодня, в особливо важких випадках — два рази на день у поєднанні з релаксуючими техніками показує високу ефективність даної методики у досягненні емоційної стабілізації в кризових ситуаціях.

Якщо ж самостійно не вдається справитись з негативними станами, МОЗ рекомендує звернутися до спеціаліста або сімейного лікаря.

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