Сильний мороз, але немає снігу: фахівці дали п'ять порад, щоб вберегти урожай взимку

Рослини, які зимують, не завжди дають щедрий урожай. Як подбати про них, щоб холод не зашкодив та врожай був гарним?

Для дачників зимові умови з різкими перепадами температури без снігового покриву можуть стати серйозною загрозою для рослин, особливо тих, що не вирізняються морозостійкістю. Через відсутність снігу, який зазвичай захищає коріння, багато культур потерпають від холоду.

Хоча плодові дерева можуть витримувати морози до -40°C, їхні корені, особливо ті, що розташовані близько до поверхні ґрунту, значно вразливіші до низьких температур. За відсутності снігу температура землі може знижуватися до -16°C на глибині 40 см. Щоб захистити кореневу шийку кущів, рекомендується засипати її спочатку піском, а потім землею.

Щоб уникнути пошкоджень рослин у зимовий період, необхідно створити для них сприятливі умови та подбати про захист ґрунту.

Найкращий спосіб захистити рослини від морозу – вкрити їх доступними матеріалами, такими як земля або торф. Достатньо підгорнути ґрунт на висоту 10-15 см, щоб забезпечити надійний захист для гортензій, клематисів і півоній. Також чудовим варіантом є мульчування торфом, перегноєм, компостом, листям або тирсою – це особливо корисно для багаторічних рослин.

Найбільше уваги потребують теплолюбні культури, зокрема виноград, клематиси та актинідія. Їх слід зняти з опори, покласти на підкладку та накрити ялиновим гіллям. Якщо ж пригнути рослину до землі неможливо, варто спорудити каркас для сухого укриття.

Досвідчені городники радять насамперед подбати про захист кореневої системи, а вже потім приділяти увагу надземній частині рослин. Тепер у вас є всі необхідні знання, щоб уберегти рослини від морозів.

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