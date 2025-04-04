Сім фатальних помилок, які перетворюють плов на звичайнісіньку кашу

Розповідаємо, яких помилок варто уникати, якщо ви хочете отримати справжній плов, а не банальну кашу з м’ясом та спеціями.

Неправильний сорт рису. Не можна готувати плов із круглого рису, який перетворюється на липку масу. Щоб текстура плову була розсипчастою, краще брати довгозернистий пропарений рис. Перед приготуванням крупу обов’язково треба промити до прозорої води, а потім замочити на 30 хвилин.

Порушені пропорції. Плов — це не та страва, де можна «на око» класти інгредієнти. Зазвичай класичний плов має такий склад — кілограм м’яса, кілограм рису, 600 грамів моркви, 300 грамів цибулі. Якщо додасте більше овочів, плов буде занадто м’яким, а якщо менше — не буде балансу смаку. Щодо м’яса, то тут все просто: якщо любите баранину, можна класти її. Курка, телятина й свинина також допустимі.

Відсутність зірваку. Вважається, що зірвак — це душа плову, який готується з м’яса, цибулі, моркви та спецій. Спочатку треба обсмажити цибулю до золотавого кольору, потім додати м’ясо, посолити та приправити прянощами. Через 15 хвилин необхідно додати моркву й смажити ще 10-12 хвилин. Після цього треба залити трохи води, зменшити вогонь і тушкувати упродовж кількох годин. Не можна, щоб зірвак кипів, інакше вийде просто каламутна підлива, а не соковите м’ясо й насичений соус.

Мала кількість спецій. До плову зазвичай додають зіру, барбарис, шафран, паприку, сіль, перець і головку часнику. Якщо не буде цих спецій, у вас вийде звичайна рисова каша з м’ясом, бо страва не набуде насиченого аромату. Можна придбати готову суміш прянощів для плову.

Неправильне співвідношення води. Тут треба уважно стежити за тим, щоб на одну частину рису було 1,2 частини води. Більше не треба, адже рис отримає вологу під час промивання і вбере сік із зірваку. Якщо води буде занадто багато, вийде липка рисова каша.

Мало жиру. Якщо немає традиційного для плову баранячого жиру, можна замінити салом чи олією. На кілограм рису треба триста грамів жиру, щоб плов не був сухим і прісним.