Сім корисних звичок для здорової старості: що радять експерти

Старість / © Pexels

Поширеним бажанням людей є прожити якомога довше. Однак експерти з довголіття радять подбати про стан здоров’я у старості, щоб якомога довше насолоджуватися життям на схилі літ.

У нещодавній статті в Huffington Post експерти з довголіття поділилися сімома корисними звичками, яких вони дотримуються, пише Daily Mail.

Ціль у житті

Перший спосіб жити краще та довше — це мати ціль у житті.

«Японці називають це ікіґай, або „причиною буття“. Мета не обов’язково має бути грандіозною чи такою, що змінює світ. Її можна знайти в невеликих, але значущих заняттях, таких як догляд за садом, догляд за домашнім улюбленцем, зміцнення стосунків або внесок у розвиток вашої громади», — каже докторка Ерін Мартінес, доцентка Канзаського державного університету, яка спеціалізується на здоровому старінні.

Дослідження, опублікованому в Американському журналі геріатричної психіатрії, виявило, що люди, які мають ціль у житті, на 28 відсотків рідше мають когнітивні порушення, включаючи деменцію.

Підтримання соціальних зв’язків

Підтримання соціальних зв’язків допомагає запобігти когнітивному спаду.

Кілька досліджень показали, що соціальна ізоляція спричиняє втрату пам’яті у людей похилого віку та може призвести до деменції.

Інші дослідження показали, що постійне відчуття самотності в довгостроковій перспективі може буквально зменшувати мозок.

Натомість дослідження Гарварду, яке проводиться вже понад 87 років, виявило, що якість стосунків є найсильнішим предиктором довгого, щасливого та здорового життя.

Стосунки з людьми різного віку

Також для здоров’я корисно мати зв’язки з людьми різного віку.

За словами докторки Мартінес, це може включати «наставництво молоді, навчання у старших людей або просто спілкування із сусідами різного віку».

«Ці взаємодії підтримують гострий розум, широкий кругозір і сильне відчуття приналежності», — каже вона.

І це підтверджено наукою. Дослідження 2021 року показало, що це покращило фізичне та психічне здоров’я, соціальні навички та стосунки всіх учасників.

Уникнення ризикованої поведінки

Давно відомо, що такі звички, як куріння, вживання алкоголю, наркотиків та неуважне керування транспортним засобом, можуть збільшити ризик передчасної смерті.

«Поведінка з низьким рівнем ризику є найбільшим фактором виняткової тривалості життя, як показують довгострокові когортні дослідження», — сказав доктор Дуглас Воган, директор Інституту довголіття Поточнака при Медичній школі Файнберга Північно-Західного університету, я

Дослідження 2012 року показало, що здоровий профіль з низьким ризиком порівняно з високим профілем ризику та нездоровим способом життя може додати п’ять років до життя жінок та шість до чоловіків.

Волонтерство

Корисним є також пожертвування свого часу, навичок та енергії чомусь, що вам небайдуже.

«Волонтерство створює соціальні зв’язки, заохочує фізичну активність і сприяє відчуттю мети, що безпосередньо протидіє самотності та депресії», — сказав доктор Мартінес.

Дослідження постійно показують, що люди, які займаються волонтерством, як правило, живуть довше та повідомляють про вищий рівень щастя та самореалізації в будь-якому віці.

Головне — знайти спосіб допомогти своїй громаді, який відповідає вашим особистим інтересам та цінностям.

Режим харчування

Не тільки дієта, яка включає певні продукти, але й час доби, коли ви їсте, також має значення.

На цьому наголошує доктор Себастьян Брандхорст, доцент Школи геронтології імені Леонарда Девіса при Університеті Південної Каліфорнії.

Він пояснив дієту з обмеженням у часі — тип періодичного голодування, коли люди з’їдають всю свою їжу протягом певної кількості годин.

«Наприклад: перший прийом їжі — який визначається як споживання калорій, тому кава з вершками та цукром точно враховується — о 8 ранку та останній прийом калорій о 18:00», — сказав доктор Брандхорст.

Цей простий режим харчування узгоджує функцію травлення з іншими системними сигналами, такими як сон, що забезпечує переваги для здоров’я, такі як втрата ваги, покращення здоров’я серця та регулювання рівня цукру в крові.

Хоча деякі пропонують їсти протягом восьми- або десятигодинного вікна, тривожні дослідження пов’язують восьмигодинний часовий інтервал із вищим ризиком смерті від серцево-судинних захворювань на 91 відсоток.

Постійний графік сну

Важливо висипатися, тому що «сон — це програма відновлення організму», — сказав доктор Воган.

Однак, він додав, що важливо дотримуватися послідовного графіка сну.

Це тому, що, за його словами, «стабільний час і якість сну відновлюють метаболічний баланс, зберігають функцію судин і стабілізують імунну сигналізацію».

«Хронічно короткий або нерівномірний сон прискорює біологічні маркери старіння, такі як епігенетичний дрейф та інсулінорезистентність, тоді як стабільний циркадний ритм пов’язаний зі здоровішими траєкторіями життя», — додав доктор Воган.

Національна служба охорони здоров’я (NHS) стверджує, що здорова доросла людина повинна спати від семи до дев’яти годин щоночі.

Дослідження показали, що поганий сон у довгостроковій перспективі збільшує ризик високого кров’яного тиску, діабету, ожиріння, депресії, інфаркту та інсульту.

Нагадаємо, раніше дослідження виявило, що довше живуть, як правило, чуйні, відкриті та сумлінні люди.