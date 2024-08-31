Сім основних справ, що потрібно зробити до початку нового сезону: як підготувати свою оселю до осені

До нового сезону залишилося зовсім нічого, а це означає, що потрібно провести ретельне прибирання будинку після літа.

Завдяки прибиранню ви зможете краще підготуватися до осінньої пори, матимете краще уявлення про те, що вам може знадобитися у наступному сезоні.

Літній одяг

Звичайно, до справжньої прохолоди ще кілька тижнів, але вже варто переглянути весь всій літній гардероб, щоб провести в ньому інвентаризацію. Це допоможе вам ще до зміни теплої погоди оцінити, який легкий одяг ви носили влітку найчастіше. Найважливіше, відкласти речі, яких ви навіть не торкалися. Можливо, вони вже не пасують до вашої фігури чи не підходять новому стилю. В будь-якому разі з ними краще розлучитися.

Теплий одяг

Якщо ви зберігаєте несезонний одяг в іншому місці у своєму будинку, прийшов час, щоб перебрати і його. Зимові аксесуари, черевики, светри, верхній одяг — все це може займати багато місця в шафі. А тому обов'язково перегляньте, що у вас є до нового сезону, що слід викинути, а що придбати. Так ви зможете забути про звичку імпульсивно купувати непотрібний одяг.

Шкільне приладдя з минулого сезону

Звичайно, шкільне приладдя не вічне. Фарби можуть засохнути, ручки припинити писати, а лінійки зламатися. Саме зараз час передивитися усе, викинути зіпсоване і виписати перелік речей, які необхідно придбати до нового шкільного року. Дещо, звичайно, можна використати ще раз. Наприклад, гумки, пенали, олівці, папки.

Дитячий одяг

Діти ростуть дуже швидко. Не встигаєте озирнутися, як ваш малюк вже виріс з того одягу, який носив буквально кілька місяців тому. А тому саме перед осіннім періодом найкращий час, щоб переглянути дитячий гардероб, щоб подивитися, в які речі вони вже не влізуть. Якщо є одяг у хорошому стані, то його можна віддати знайомим чи у волонтерські організації. Не забудьте оцінити й те, що вам доведеться придбати до нового шкільного року.

Картонні коробки

У багатьох українців існує звичка зберігати картонні коробки, в яких були куплені речі. Найчастіше вони лежать в гаражі чи шафі. Саме наприкінці літа приходить час, щоб їх всіх позбутися. Віддайте коробки на перероблення чи на виготовлення окопних свічок, які знадобляться нашим воїнам. Слід уникати запасів коробок, які тільки займають зайве місце у сховищі.

Сезонний декор

Хоча до святкової метушні ще добрих три місяці, вже слід перебрати різдвяні прикраси, щоб в грудні бути готовим до свята. Подивіться, чи є декор, який вже зіпсувався і потребує утилізації. Можливо, ви захочете докупити якісь прикраси, щоб створити затишок в своїй домівці.

Речі з гаража

Як правило, саме в гаражі ми всі зберігаємо усілякі непотрібні речі. Тому слід знайти годину-дві, щоб прибрати в цьому приміщенні ще до початку осінніх холодів. Перегляньте, можливо у вас тут лежить непотрібне спортивне приладдя, стара побутова техніка, яку вже варто викинути, дитячі іграшки, що були зіпсовані роки тому.

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