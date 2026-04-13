Сім речей, які в жодному разі не можна прати в машинці: зіпсуєте побутову техніку й одяг

Навіть найсучасніша пральна машина має свої обмеження. Часто саме неправильне використання техніки стає причиною її несправності або псування речей. Деякі предмети категорично не призначені для машинного прання, хоча на перший погляд можуть здаватися безпечними. Щоб уникнути дорогого ремонту і зберегти одяг, варто знати ці нюанси.

Взуття зі шкіри і з жорсткою підошвою. Шкіряне взуття дуже чутливе до вологи та механічного впливу. Під час прання воно втрачає форму, може розклеїтися або потріскатися. Жорстка підошва створює сильні удари, що з часом призводить до мікропошкоджень техніки. Навіть якщо машина витримає, саме взуття майже гарантовано стане непридатним для носіння.

Подушки з натуральним наповнювачем. Пір’я і пух за намокання збиваються в щільні грудки, які практично неможливо рівномірно висушити в домашніх умовах. Усередині може залишатися волога, що призводить до появи неприємного запаху чи навіть плісняви. Крім того, така подушка втрачає свою форму і припиняє виконувати свою функцію.

Речі з великою кількістю металевих деталей. Одяг із заклепками, масивними блискавками чи декоративними елементами може пошкодити барабан під час обертання. Метал треться об поверхню, залишаючи подряпини, а іноді й викликає деформацію внутрішніх деталей. До того ж самі прикраси можуть відірватися і застрягти у фільтрі чи насосі.

Килими з гумовою основою. Гумова підкладка під впливом води й обертання починає руйнуватися. Частинки гуми відшаровуються і потрапляють до системи машинки, забиваючи фільтри та шланги. Це одна з найчастіших причин несправностей, які потребують дорогого ремонту. Окрім цього, сам килим після такого прання втрачає форму та антиковзкі властивості.

Великі пледи та ковдри. Об’ємні речі вбирають велику кількість води і стають дуже важкими. Це створює надмірне навантаження на барабан і двигун. Машинка починає працювати з перевантаженням, що скорочує її ресурс або навіть призводить до несправності. Крім того, такі речі часто погано виполіскуються і залишаються вологими всередині.

Одяг із сильними забрудненнями. Пісок і дрібні камінці діють як абразив. Вони потрапляють до барабану і внутрішніх механізмів, поступово пошкоджуючи їх. З часом це може призвести до появи шуму, зношення деталей і навіть виходу машинки з ладу. Перед пранням такі речі обов’язково потрібно очищати вручну.