Сім садових рослин, які, немов магніт, притягують шершнів: садівники роблять цю помилку щороку

Рослини, що приваблюють шершнів / © Pixabay

Крім того, шершні шкодять і самому саду: вони знищують урожай та часто нападають на бджіл, які відіграють ключову роль у запиленні рослин.

Фахівці та досвідчені садівники підкреслюють: деякі рослини буквально приваблюють шершнів своїм ароматом або солодкими плодами. Тому їх краще не висаджувати поруч із будинком чи місцями відпочинку.

Рослини, які приваблюють шершнів

Бузок

Бузок — одна з улюблених рослин шершнів. Кущі цього квітучого дерева часто садять біля дому заради яскравого цвітіння та приємного аромату. Проте саме запах квітів може приваблювати небезпечних комах.

Плодові дерева

Власникам фруктових садів варто бути особливо обережними. Шершні обожнюють солодкі плоди, особливо якщо вони перезрівають. Найчастіше комахи збираються біля:

яблунь;

груш;

слив;

вишень.

Падалиця, що лежить на землі, може стати справжнім магнітом для шершнів.

Виноград

Грона винограду також приваблюють шершнів. Під час збирання ягід слід бути уважними, адже комахи можуть перебувати просто серед плодів.

Соняшник

Ще одна рослина, яка часто притягує шершнів — соняшник. Його нектар і насіння не залишаються непоміченими цими комахами.

Рослини, які відлякують шершнів

На щастя, існують рослини, запах яких шершні не переносять. Багато садівників використовують їх як природний спосіб захисту саду.

Чорнобривці

Особливо ефективні чорнобривці. Вважається, що їхній аромат відлякує багатьох шкідників, тому ці квіти часто садять між грядками з овочами.

Інші рослини‑захисники

До переліку «неприємних» для шершнів запахів належать:

м’ята;

полин;

базилік;

чебрець (тим’ян);

майоран;

пижмо;

журавець (герань);

братки (фіалка вітроока).

Ці рослини можна висаджувати поруч із терасою, альтанкою або між грядками, щоб знизити ймовірність появи шершнів у саду.