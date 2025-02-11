Сім секретів щастя для людей за 60, щоб мати повноцінне та наповнене радістю життя

Турбота про своє довголіття поєднує в собі деякі правила і заборони, яких варто дотримуватися, щоб почуватися комфортно і насолоджуватися кожною миттю свого буття.
Психологи рекомендують людям літнього віку завести кілька корисних звичок, щоб жити активним повноцінним життям.
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- Гормон щастя. Дофамін має прекрасний омолоджувальний ефект. Експерти рекомендують радіти простим речам і насолоджуватися кожним днем свого життя.
- Відмова від штучної краси. Психологи не рекомендують зловживати уколами краси чи операціями. Бо кожна нова маленька зморшка приноситиме розчарування і псуватиме настрій. Варто прийняти той факт, що наше тіло старіє, ми можемо лише його підтримувати, щоб воно не хворіло.
- Хобі й дозвілля. Обов’язково треба знайти ту справу, яка захоплюватиме і грітиме душу. Можна записатися на якісь гуртки чи спорт, де ви знайдете друзів за інтересами, з якими неодмінно буде цікаво та весело.
- Варто забути минулі негаразди. Якщо в житті щось не склалося, не слід себе звинувачувати через це. Дозвольте собі жити повним життям.
- Не контролюйте дорослих дітей. Займіться своїм добробутом, нарешті настав для цього час, який сміливо можна присвятити собі. Адже ви на це заслужили.
- Різноманітне меню. Їжа має бути не лише корисною, а й смачною. Дозвольте собі куштувати все, що вам хочеться. Однак варто пам’ятати, що організм у такому віці знижує свою опірність до хвороб, тому вживайте лише якісні продукти.
- Трохи ліні. Нікуди не поспішайте, намагайтеся більше часу проводити наодинці з собою. Це дасть змогу наповнитися та відпочити. Більше гуляйте на свіжому повітрі, психологи також радять завести домашнього улюбленця.
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