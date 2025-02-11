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Сім секретів щастя для людей за 60, щоб мати повноцінне та наповнене радістю життя

Сім секретів щастя для людей за 60, щоб мати повноцінне та наповнене радістю життя

Як бути щасливими, якщо за 60 / Фото: Freepik

Турбота про своє довголіття поєднує в собі деякі правила і заборони, яких варто дотримуватися, щоб почуватися комфортно і насолоджуватися кожною миттю свого буття.

Психологи рекомендують людям літнього віку завести кілька корисних звичок, щоб жити активним повноцінним життям.

Як бути щасливими, коли за 60: декілька порад для гармонії та комфорту

  1. Гормон щастя. Дофамін має прекрасний омолоджувальний ефект. Експерти рекомендують радіти простим речам і насолоджуватися кожним днем свого життя.  
  2. Відмова від штучної краси. Психологи не рекомендують зловживати уколами краси чи операціями. Бо кожна нова маленька зморшка приноситиме розчарування і псуватиме настрій. Варто прийняти той факт, що наше тіло старіє, ми можемо лише його підтримувати, щоб воно не хворіло.
  3. Хобі й дозвілля. Обов’язково треба знайти ту справу, яка захоплюватиме і грітиме душу. Можна записатися на якісь гуртки чи спорт, де ви знайдете друзів за інтересами, з якими неодмінно буде цікаво та весело.
  4. Варто забути минулі негаразди. Якщо в житті щось не склалося, не слід себе звинувачувати через це. Дозвольте собі жити повним життям.
  5. Не контролюйте дорослих дітей. Займіться своїм добробутом, нарешті настав для цього час, який сміливо можна присвятити собі. Адже ви на це заслужили.
  6. Різноманітне меню. Їжа має бути не лише корисною, а й смачною. Дозвольте собі куштувати все, що вам хочеться. Однак варто пам’ятати, що організм у такому віці знижує свою опірність до хвороб, тому вживайте лише якісні продукти.
  7. Трохи ліні. Нікуди не поспішайте, намагайтеся більше часу проводити наодинці з собою. Це дасть змогу наповнитися та відпочити. Більше гуляйте на свіжому повітрі, психологи також радять завести домашнього улюбленця.

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