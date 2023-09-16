Сім секретів схуднення від китаянок: швидко і без стресу позбутися лишніх кілограм

В тому, що стосується зниження ваги мешканки Піднебесної вважаються справжніми гуру. Як худнуть китаянки? Вони дотримуються певних правил, які можете перейняти і ви.

Китаянок, як і інших дівчат на планеті, часто непокоїть проблема схуднення. Тому способів стати стрункішою в Китаї досить багато. У чомусь вони схожі на європейські, а в чомусь — дуже відрізняються. Раніше ми вже розповідали вам як скинути 1 кг за ніч, тепер ловіть добірку секретів китаянок, які допоможуть позбавитися зайвих кілограм.

Відмова від локшини та рису

Цей спосіб схожий на будь-яку низьковуглеводну дієту Європи, яка вимагає відмовитися від простих цукрів (випічка, макаронні вироби, солодощі, хліб). В Китаї локшина — це гарнір, який часто подають з овочами або м'ясом. Тому китаянки часто відмовляються від локшини, навіть приходячи до ресторану.

Такий підхід не є стресовим для організму, адже за допомогою правильно побудованого раціону з овочів можна повністю покрити добову потребу організму в вуглеводах.

Скорочення кількості їжі

Такий підхід до схуднення завжди дає позитивні результати, але очікувати їх швидко не варто. Китаянки або частіше їдять маленькими порціями, або відмовляються від їжі в певний час доби. Наприклад, у європейок поширений спосіб відмови від їжі після 6 вечора, а ось китаянки, які дотримуються такого правила, не їдять після обіду (в Піднебесній обідають зазвичай опівдні). Дехто відмовляється від перекусів на ніч. Кажуть, що цей спосіб найпростіший і найменш стресовий.

Популярні в Китаї і так звані монодієти — коли дозволено вживати лише певний продукт. Наприклад, китаянки можуть цілий день пити лише чай або відмовитися від тваринних білків. Звичайно, таким способом намагаються не зловживати понад 3 днів, інакше він може принести шкоду здоров'ю.

Заняття йогою

Секрети схуднення від китаянок / Фото: Pexels

Серед китаянок дуже популярними стають пілатес та йога. Ці види спорту сприяють схудненню, особливо якщо займатися регулярно. Але є серед китаянок і ті, хто займається бігом, плаванням, фітнесом. А ось заняття на тренажерах чи їзду на велосипедах намагаються виключити. Серед китаянок не дуже популярні накачані ноги.

Акупунктура

Один з методів традиційної китайської медицини, який застосовують для лікування різних хвороб, підходить і для боротьби з зайвою вагою. Вважається, що акупунктура може допомогти позбутися пари-трійки кілогам. Цей метод лікування діє швидко і ефективно, але при цьому повністю безпечний. Голки розміщуються в певних точках, які розташовані на перетині головних енергетичних каналів, які протікають по всьому організму. Процедура триває на менше 30 хвилин. Але зміни можна помітити вже після першого разу. Китаянки дуже люблять цей спосіб, тому що він вимагає мінімум зусиль і енергії.

Масаж

Вага після акупунктури може піти досить швидко, тому китаянки, щоб закріпити результат, використовують масаж. Він також бореться із обвисанням шкіри. Але з розслабленням ця процедура не має нічого спільного, тому що під час масажу професіонал ніби "збирає" шкіру, щоб вона стала більш пружною. За допомогою правильного масажу можна побудувати гарний рельєф тіла, але використовувати його потрібно лише з акупунктурою, щоб добитися результату.

Трав'яні чаї

На чому худнуть китаянки? / Фото: Pexels

Китаянки — справжні любительки чаїв. В аптеках там навіть можна знайти спеціальні трав'яні чаї, які допомагають боротися з зайвою вагою. Якщо регулярно пити такі відвари, організм втрачає зайву рідину і токсини, тому і відбувається схуднення. Ще кілька десятків років тому такі чаї мали дуже "агресивний" склад, який перешкоджав засвоєнню в організмі поживних речовин. Сучасні чаї мають більш м'яку дію, але ефект від них довгостроковий.

Також в Китаї практикується апаратна косметологія та уколи для схуднення. Деякі лайфгаки китаянок можна спробувати і в нашому житті, тим більше, що більшість з них зовсім не шкідливі для здоров'я.

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