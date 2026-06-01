Сім стильних стрижок для жінок за 50: додають волоссю об’єму та роблять образ молодшим

Багато жінок після 50 років замислюються над зміною зачіски, адже хочуть мати бездоганний вигляд. У такому віці варто підбирати стрижку, яка б не лише личила, а й омолоджувала та підкреслювала природну красу. Адже вдала зачіска може увиразнити риси обличчя, додати волоссю об’єму та зробити образ більш молодим і сучасним. Стилісти назвали сім стрижок, які особливо підходять жінкам зрілого віку, які підкреслюють елегантність та природну красу.

Багатошаровий боб із теплими відблисками

Ця стрижка вже багато років не виходить із моди завдяки своїй універсальності. Легкі шари створюють додатковий об’єм і рух, а теплі медові та карамельні відтінки освіжають колір обличчя. Такий боб має вигляд природний та не потребує складного укладання.

Особливо цей варіант стрижки підходить жінкам із тонким волоссям, оскільки допомагає створити враження більшої густоти.

Ніжна піксі з легкою текстурою

Піксі зовсім не обов’язково має бути надто короткою та геометричною. Сучасні варіанти цієї стрижки відрізняються м’якими лініями та легкою текстурою, що додає образу жіночності.

Така зачіска відкриває обличчя, підкреслює очі та візуально омолоджує зовнішність. Найкращий вигляд вона має у поєднанні з натуральними теплими відтінками волосся.

Градуйований боб із подовженим чубчиком

Градуйований боб допомагає створити красивий об’єм у потиличній зоні та робить образ більш виразним і витонченим водночас. Подовжений косий чубчик пом’якшує риси обличчя та додає зачісці елегантності.

Особливо стильний вигляд така стрижка має на сивому волоссі. Завдяки чіткій формі природна сивина сприймається як модний елемент образу, а не вікова особливість.

Волосся до плечей із м’якими шарами

Для тих, хто не готовий відмовлятися від середньої довжини, чудовим вибором стане багатошарова стрижка до плечей. Вона додає волоссю легкості, не обтяжує обличчя та дозволяє створювати різноманітні укладання.

Особливо виграшною така зачіска буде у поєднанні з м’яким балаяжем або світлими пасмами біля обличчя, які візуально освіжають зовнішність.

Класичний боб до підборіддя

Ця стрижка вважається справжньою класикою, яка ніколи не втрачає актуальності. Вона підкреслює контури обличчя, робить образ охайним і стильним.

Щоб зачіска не була надто суворою, стилісти рекомендують залишати кінчики трохи м’якими та природними. Такий крок додає легкості й сучасності.

Багатошарова шеггі

Шеггі ідеально підходить жінкам, які не люблять складного укладання. Завдяки великій кількості шарів волосся набуває природного об’єму та легкої недбалості, яка сьогодні перебуває на піку популярності.

Особливо гармонійною ця стрижка буде на хвилястому волоссі, адже форма створюється практично сама собою без зайвих зусиль.

Коротка текстурована стрижка для сивого волосся

Сивина давно перестала бути підставою для комплексів. Навпаки, правильно оформлена коротка стрижка здатна зробити природний колір волосся головною родзинкою образу.

Текстуровані пасма та додатковий об’єм на маківці допомагають візуально омолодити зовнішність, зробити риси обличчя більш виразними та додати образу динамічності.

