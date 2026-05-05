Сім засобів для прибирання, які категорично заборонено викидати у звичайний смітник: поради експертів
Експерти попередили про небезпеку неправильної утилізації відбілювачів, засобів для чищення труб та аерозолів, які через свій хімічний склад потребують спеціальної переробки.
Весняне прибирання часто закінчується ревізією кухонних шаф, але експерти з утилізації відходів попереджають: популярні засоби побутової хімії можуть бути смертельно небезпечними, якщо потраплять у звичайний бак для сміття.
Фахівці компанії BusinessWaste.co.uk назвали перелік продуктів, які потребують спеціальної переробки через вміст токсичних та корозійних речовин, передає The Mirror.
Що не можна викидати у смітник?
Більшість засобів для боротьби з жиром, бактеріями чи накипом містять агресивні хімікати. Під час змішування у сміттєвозі вони можуть спричинити небезпечні реакції, пожежі або отруїти довкілля.
До списку «заборонених» потрапили:
Засоби на основі хлору (відбілювачі) — агресивні речовини, що виділяють токсичні пари.
Очищувачі для духовок — містять луги, що роз’їдають поверхні та шкіру.
Засоби для прочищення труб — одні з найнебезпечніших реактивів у побуті.
Дезінфектори та антибактеріальні спреї — при потраплянні в ґрунт нищать корисну мікрофлору.
Засоби для полірування підлоги та зняття лаку — легкозаймисті речовини.
Аерозольні балончики, якщо вони не порожні (можуть вибухнути під тиском).
Будь-які засоби з маркуванням «токсично», «шкідливо» або «подразнювач».
Як правильно утилізувати побутову хімію?
Експерт з управління відходами Марк Холл наголошує: «Багато хто помилково вважає, що магазинні товари безпечні для домашньої утилізації, але це не так».
Головні правила безпеки:
Не виливайте залишки в раковину: Хімікати можуть пошкодити труби та забруднити систему водопостачання.
Використовуйте до кінця: Найкращий спосіб позбутися засобу — використати його за призначенням.
Здавайте в пункти збору: Залишки агресивної хімії слід передавати до центрів збору небезпечних відходів.
Порожня тара — в переробку: Пластикові пляшки від мийних засобів можна викидати в бак для пластику лише за умови, що вони повністю порожні та ретельно промиті.
Що з приводу вологих серветок та пакування?
Навіть якщо на пакуванні серветок вказано, що їх можна «змивати в унітаз», експерти радять цього не робити. Вони не розчиняються, як туалетний папір, і мають йти до загального сміття. Так само до загального бака потрапляє картон, якщо він забруднений жиром або залишками хімії — таку сировину вже неможливо переробити.
