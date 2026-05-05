Сім засобів для прибирання, які категорично заборонено викидати у звичайний смітник: поради експертів

Сміттєвий бак / © Credits

Реклама

Весняне прибирання часто закінчується ревізією кухонних шаф, але експерти з утилізації відходів попереджають: популярні засоби побутової хімії можуть бути смертельно небезпечними, якщо потраплять у звичайний бак для сміття.

Фахівці компанії BusinessWaste.co.uk назвали перелік продуктів, які потребують спеціальної переробки через вміст токсичних та корозійних речовин, передає The Mirror.

Що не можна викидати у смітник?

Більшість засобів для боротьби з жиром, бактеріями чи накипом містять агресивні хімікати. Під час змішування у сміттєвозі вони можуть спричинити небезпечні реакції, пожежі або отруїти довкілля.

Реклама

До списку «заборонених» потрапили:

Засоби на основі хлору (відбілювачі) — агресивні речовини, що виділяють токсичні пари. Очищувачі для духовок — містять луги, що роз’їдають поверхні та шкіру. Засоби для прочищення труб — одні з найнебезпечніших реактивів у побуті. Дезінфектори та антибактеріальні спреї — при потраплянні в ґрунт нищать корисну мікрофлору. Засоби для полірування підлоги та зняття лаку — легкозаймисті речовини. Аерозольні балончики, якщо вони не порожні (можуть вибухнути під тиском). Будь-які засоби з маркуванням «токсично», «шкідливо» або «подразнювач».

Як правильно утилізувати побутову хімію?

Експерт з управління відходами Марк Холл наголошує: «Багато хто помилково вважає, що магазинні товари безпечні для домашньої утилізації, але це не так».

Головні правила безпеки:

Не виливайте залишки в раковину: Хімікати можуть пошкодити труби та забруднити систему водопостачання.

Використовуйте до кінця: Найкращий спосіб позбутися засобу — використати його за призначенням.

Здавайте в пункти збору: Залишки агресивної хімії слід передавати до центрів збору небезпечних відходів.

Порожня тара — в переробку: Пластикові пляшки від мийних засобів можна викидати в бак для пластику лише за умови, що вони повністю порожні та ретельно промиті.

Що з приводу вологих серветок та пакування?

Навіть якщо на пакуванні серветок вказано, що їх можна «змивати в унітаз», експерти радять цього не робити. Вони не розчиняються, як туалетний папір, і мають йти до загального сміття. Так само до загального бака потрапляє картон, якщо він забруднений жиром або залишками хімії — таку сировину вже неможливо переробити.

Реклама

Раніше ми писали про те, як назавжди позбутися цвілі у пральній машині.

Новини партнерів