Сім засобів, якими ніколи не можна чистити дерев’яну підлогу: поради професіоналів з догляду за паркетом

Неправильні засоби для чищення дерев’яної підлоги або навіть надмірне використання води можуть призвести до серйозних пошкоджень: викривлення дощок, втрати блиску, появи подряпин і розшарування покриття.

В RealSimple зібрали поради експертів із прибирання, які розповіли, чого категорично не варто використовувати для догляду за паркетом, щоб дерев’яна підлога залишалася ідеальною, чистою та без пошкоджень.

Надлишок води — головний ворог дерев’яної підлоги

Найпоширеніша помилка під час миття паркету — надмірна кількість води. Занадто мокра швабра може серйозно зіпсувати деревину.

Дерево має пористу структуру і легко вбирає вологу. Через це воно з часом може набухати, деформуватися і втрачати форму.

Замість мокрого прибирання краще використовувати злегка вологу мікрофіброву швабру та мінімальну кількість спеціального засобу для дерев’яних підлог. Це допоможе уникнути викривлення та появи плісняви.

Звичайні швабри та надто вологе прибирання

Традиційні мотузкові швабри не підходять для паркету, оскільки вони утримують занадто багато води. Це підвищує ризик пошкодження деревини.

Також обережно слід використовувати парові швабри — надлишок пари фактично означає зайву вологу на підлозі.

Фахівці радять обирати плоскі мікрофіброві швабри, які дозволяють контролювати рівень вологи. Якщо підлога залишається вологою після прибирання, її слід додатково протерти сухою серветкою.

Відбілювач і засоби на основі аміаку

Агресивна хімія — один із найшкідливіших ворогів дерев’яного покриття. Засоби з відбілювачем або аміаком можуть зруйнувати захисний шар, знебарвити поверхню та зробити підлогу вразливою до подряпин.

Такі речовини поступово «вимивають» структуру деревини та псують її зовнішній вигляд.

Для регулярного догляду за паркетом краще використовувати делікатні, pH-нейтральні засоби для дерев’яних підлог.

Мило на основі олій

Олійні мийні засоби здаються натуральними, але насправді вони можуть залишати липкий наліт на поверхні.

Цей наліт притягує пил, робить підлогу слизькою та з часом псує її покриття.

Натомість краще використовувати спеціальні засоби для догляду за дерев’яною підлогою без жирних компонентів і залишків.

Оцет — популярний, але небезпечний засіб

Попри популярність у домашньому прибиранні, оцет не підходить для миття паркету. Його висока кислотність поступово руйнує захисне покриття деревини.

У результаті підлога втрачає блиск і стає тьмяною.

Замість оцту варто обирати м’які pH-нейтральні засоби або спеціальні розчини для дерев’яних підлог.

Жорсткі губки та абразивні щітки

Металеві губки, жорсткі щітки та абразивні матеріали можуть залишати подряпини, які неможливо повністю усунути.

Такі пошкодження не тільки псують зовнішній вигляд, а й зменшують термін служби паркету.

Для безпечного прибирання краще використовувати м’які серветки з мікрофібри та пилосос перед вологим миттям.

Засоби для блиску з воском

Багато засобів для «ідеального блиску» містять віск, який поступово накопичується на поверхні підлоги.

З часом цей шар жовтіє, притягує бруд і стає складним для видалення без агресивної хімії, яка може пошкодити дерево.

Замість воскових засобів краще регулярно доглядати за паркетом і полірувати його сухою мікрофіброю.