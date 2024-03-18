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Сім жіночих імен, які приносять своїм власницям кохання та щасливий шлюб

Сім жіночих імен, які приносять своїм власницям кохання та щасливий шлюб

Як назвати дівчинку

Дівчата з цими іменами створені для кохання та сім'ї

Вибирати імена для дітей потрібно уважно, адже, як то кажуть, ім'я впливає не лише на характер, а й на долю.

Названі жіночі імена, які приносять кохання та обіцяють щасливий шлюб.Ці імена наділяють своїх власниць властивістю дарувати любов. Дівчата з такими іменами, зазвичай оточені шанувальниками, щасливі у шлюбі. Зверніть увагу на ці імена, якщо хочете для своїх доньок хорошої долі.

Як назвати дівчинку - імена, яку дарують щасливе кохання та шлюб

Любов

Це ім'я каже саме за себе, дівчина, названа Любов'ю, і є самим втіленням кохання. Вона приваблива, ніжна, трохи сором'язлива і тендітна. Це вміла господиня, віддана дружина, яка завжди знайде підхід до чоловіка. 

Людмила

В перекладі це ім'я означає «мила людям». І  справді Людмили милі оточуючим, а своєму чоловікові — найбільше.  Вона товариська, комунікабельна, господарська. Дівчата, які мають це ім'я, вміють любити, у стосунках проявляють ініціативу.

Наталя

Ім'я Наталія перекладається з латинської як "рідна". Наталя чесна, добра, чуйна, розумна та дбайлива, тому дівчат з таким іменем завжди дуже поважають. Наталя користується повагою не лише  серед чоловіків, а й серед жінок. Ім'я м'яке та милозвучне, а дівчатам з ним, зазвичай, дуже щастить у шлюбі. Такі дівчата вважають, що сім'я – це найголовніше у житті. Тому зазвичай вони є хорошими дружинами та матерями.

Юлія

Ім'я м'яке та милозвучне. Воно наділяє свою володарку ніжністю, легкістю і шармом.  Юлія весела, життєрадісна, грайлива, завжди живе на оптимістичній ноті та заражає всіх довкола прекрасним настроєм. Шанувальників у Юлії зазвичай багато, а шлюб — щасливий та довготривалий.

Зоя

В перекладі з грецької мови Зоя означає "життя". У дівчат з таким іменем сім'я завжди на першому місці. Вони створюють теплу атмосферу вдома та навколо. У стосунках з партнером завжди проявляють щирі почуття та турботу.

Олеся

Ім'я Олеся  тлумачиться як "лісова", "дівчина з лісу". Дівчат з таким іменем характеризує, перш за все вірність, вони ніколи не зраджують у стосунках. Олесі — чудові дружини,  люблять чистоту, підтримують комфорт, а також вміють смачно готувати.

Оксана 

У перекладі з грецької. Оксана означає «гостинна». Дівчата з таким іменем дійсно дуже гостинні. Крім того, вони чесні, порядні й романтичні натури, стають вірними дружинами та турботливими мамами. Оксана по-справжньому розкривається лише в родині, для неї вкрай важливо створити міцну, надійну сім'ю.

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