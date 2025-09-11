Сім'я купила на аукціоні складське приміщення та виявила всередині рештки двох дітей

Поліція затримала матір / © Associated Press

У Новій Зеландії розпочався суд над жінкою, яка розправилася зі своїми дітьми та сховала їхні рештки у складському приміщенні.

Про це повідомляє Radio New Zealand.

Відомо, що жителька Кореї Джи Ин Лі дала своїм дітям — шестирічному Міну Джо та восьмирічній Юні Джо — смертельну дозу снодійного. Потім Лі загорнула рештки дітей у поліетиленові пакети, поклала їх у валізи та залишила у складському приміщенні.

Після цього вона змінила ім’я на Хакен Лі. Згодом жінку спіткали фінансові труднощі, і вона не змогла далі платити за склад. Невдовзі його на аукціоні придбала сім’я із Нової Зеландії. Разом із приміщенням вони отримали доступ до його вмісту та виявили рештки дітей.

Сім’я одразу повідомила до поліції, яка почала розслідування. У результаті горе-мати була затримана. Судовий процес триває.

