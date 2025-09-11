ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
1 хв

Сім'я купила на аукціоні складське приміщення та виявила всередині рештки двох дітей

У Новій Зеландії поліція розкрила моторошний злочин — мати вбила власних дітей.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Поліція затримала матір

Поліція затримала матір / © Associated Press

У Новій Зеландії розпочався суд над жінкою, яка розправилася зі своїми дітьми та сховала їхні рештки у складському приміщенні.

Про це повідомляє Radio New Zealand.

Відомо, що жителька Кореї Джи Ин Лі дала своїм дітям — шестирічному Міну Джо та восьмирічній Юні Джо — смертельну дозу снодійного. Потім Лі загорнула рештки дітей у поліетиленові пакети, поклала їх у валізи та залишила у складському приміщенні.

Після цього вона змінила ім’я на Хакен Лі. Згодом жінку спіткали фінансові труднощі, і вона не змогла далі платити за склад. Невдовзі його на аукціоні придбала сім’я із Нової Зеландії. Разом із приміщенням вони отримали доступ до його вмісту та виявили рештки дітей.

Сім’я одразу повідомила до поліції, яка почала розслідування. У результаті горе-мати була затримана. Судовий процес триває.

Нагадаємо, в Індії жінка випадково натрапила на ролик в соцмережі, на якому впізнала свого чоловіка. Він зник сім років тому.

Дата публікації
Кількість переглядів
127
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie