Сірий тюль знову стане білосніжним: допоможе цей дешевий засіб

З часом тюль втрачає свій первозданний білосніжний колір, оскільки на ньому осідає багато пилу, а на кухонних фіранках додається проблема жовтих плям від жиру. І буває доволі складно відіпрати жовтизну й сірість, щоб повернути тюлю кришталеву білизну. Втім, є перевірені часом підручні засоби, які вмить вирішать цю проблему. Коштують вони копійки, а результат перевершить усі сподівання. Розповідаємо, як відбілити тюль від жовтизни та сірості за допомогою дешевих підручних засобів.

Як відбілити тюль: дві таблетки й ложка соди

Цим методом користувалися ще наші мами й бабусі, адже колись не було професійних відбілювальних засобів. Тому цей спосіб витримав перевірку часом і чудово зарекомендував себе в боротьбі із сірістю та жовтими плямами від жиру. Що треба робити?

Покладіть тюль до пральної машинки і киньте до барабана дві таблетки аспірину.

Потім засипте у відсік для порошку 2 столові ложки соди і пральний порошок у необхідній кількості.

Тюль треба прати на невеликих обертах у режимі "Делікатне прання".

Після такої процедури ви не впізнаєте свій тюль – він буде кришталево білим, неначе щойно з магазину.

Як відбілити тюль від сірості содою і лимонною кислотою

Загалом прання тюлю складається з кількох етапів. По-перше, пеш ніж прати, його треба добре витрусити від пилу, а після прання відбілити. Бо не завжди за один раз вдається повернути фіранкам їхню білизну. А щоб найшвидше і найбезпечніше позбутися всіх плям, найкраще відбілювати тюль содою та лимонною кислотою.

Для цього налийте до тазика теплу воду, розведіть у ній 50 грамів прального порошку і 2 столові ложки соди. Замочіть тюль у розчині на 30 хвилин. Після замочування виперіть фіранки як зазвичай.

Щоб відбілити тюль лимонною кислотою, візьміть два пакетика засобу, налийте до тазика теплу воду, розчиніть у ній кислоту та замочіть тюль на дві години. Потім виперіть як зазвичай. Ваш тюль після такого замочування стане надзвичайно білосніжним.

Як відбілити тюль від жовтизни за допомогою зеленки

Варто пам’ятати, що спочатку тюль необхідно випрати, інакше на ньому під час використання зеленки можуть залишитися сіро-зелені плями.

Цей дешевий аптечний засіб стане чудовим помічником для того, щоб повернути фіранкам їхній первозданний колір. Спочатку у пів літрі води розведіть 30 крапель зеленки. Добре розмішайте і процідіть розчин через марлеву тканину, щоб не залишилося часточок препарату. Налийте до тазика чисту теплу воду, додайте розчин, перемішайте і замочіть тюль на 15 хвилин. Опісля добре виполощіть фіранки – і вони сяятимуть білосніжним кольором.

Як відбілити тюль сіллю: безпечний метод

Це один з найбезпечніших, найдешевших і найдієвіших методів, щоб повернути тюлю первозданний білосніжний колір. Цей засіб легко впорається із сірістю і брудом на фіранках. Для цього треба розчинити 5 столових ложок солі в 5 літрах води. До солоного розчину додайте 2 столові ложки прального порошку, добре розмішайте і замочіть фіранки на ніч.

Після замочування виперіть тюль звичним способом у пральній машині на делікатному режимі. Щоб тюль був бездоганно білим, таку процедуру можна повторювати під час кожного прання.

Як відбілити тюль від жовтизни за допомогою перекису водню й нашатирного спирту

Такий метод буде ідеальним для відбілювання кухонних фіранок. Перекис і нашатир чудово впораються із застарілими плямами від жиру та бруду. Змішайте 3 столові ложки перекису водню і 2 столові ложки нашатирного спирту. Розведіть цю суміш у десяти літрах теплої води й замочіть тюль на одну годину.

Після замочування тюль треба добре прополоскати, відтиснути й висушити. Варто знати, що таким способом можна відбілювати тюль лише з бавовни та органзи.

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