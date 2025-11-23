Сірий наліт і запах зникають вмить: дві ложки цього розчину і тюль знову як новий

Тюль / © Pexels

Забруднення і сіріння тюлі - це звичайний процес. Пил, що надходить з вулиці, чи жирні випари від приготування їжі проникають у тканину і з часом змінюють її відтінок. Ця проблема посилюється в опалювальний період, коли пил з теплих радіаторів піднімається догори.

Іноді звичайного прання не достатньо, щоб відновити білизну тюлі. Що допоможе їх гарно відіпрати, повідомляє ресурс Kobieta w INTERIA.PL.

Щоб тюль залишалася свіжою та білою якомога довше, варто регулярно їх прати - в ідеалі кожні два-три місяці. Однак під час прання не можна перевантажувати пральну машину. Тканини, занадто щільно упаковані одна до одної, не будуть добре виполоскатися.

Спосіб сушіння тюлі також важливий етап. Варто уникайте сушіння на радіаторі - високі температури можуть призвести до забивання бруду.

Один секретний інгредієнт для прання

Навіть звичайного прання не завжди достатньо, щоб повернути білий колір вашій тюлі. Прання за занадто низької температури або використання занадто щадного мийного засобу не допоможе. Натомість високі температури та агресивні мийні засоби можуть пошкодити делікатні тканини.

Найпростіший домашній засіб для відновлення білизни тюлі – використання харчової соди. Цей метод використовували ще наші бабусі, у яких не було сучасних мийних засобів. Це натуральний і недорогий продукт, який є майже у кожного в кухонній шафці. Він чудово підходить для видалення сірих плям, нейтралізації запахів і розчинення жиру.

Просто насипте дві столові ложки харчової соди безпосередньо до барабану пральної машини або розчиніть її у воді, якщо перете вручну. Також можна замочити особливо брудну тюль воді з двома столовими ложками харчової соди.

Харчова сода діє як м’який відбілювач, але без ризику пошкодження волокон. Після прання тюль не тільки відновить свій блиск, але й стане приємно м’якою та свіжою на дотик.

Для ще кращих результатів - прополощіть її у воді з невеликою кількістю оцту після прання. Це видалить залишки мийного засобу.

Нагадаємо, ми також писали про те, як повернути тюлю колишню свіжість.