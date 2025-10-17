Скандал на уроці літератури: вчительку звільнили за розповідь учням про фалоімітатор

Школа / © ONET

У Великій Британії вчительку звільнили зі школи та виключили з реєстру викладачів після того, як вона розповіла учням про небезпеку секс-іграшок та ректальну кровотечу під час уроку, присвяченому класичному твору Чарльза Діккенса «Різдвяна пісня в прозі».

Про це пише британська газета Metro.

43-річна Кетрін Меттьюз (Kathryn Matthews) звинуватила дітей у «змові проти неї» після того, як звинувачення набуло розголосу.

Проте вчительку англійської мови відсторонили від роботи у школі Westleigh у Ланкаширі після розслідування Агентства з регулювання викладацької діяльності (TRA).

Колега, відомий як свідок А, повідомив комісії, що один з учнів розповів: Меттьюз стояла перед класом і говорила про «когось, хто приліпив фалоімітатор на присосці до задньої частини дверей своєї спальні».

Свідок стверджував, що пані Меттьюз сказала, що той молодий «хлопець відхилився назад на фалоімітатор», а коли його бабуся різко відчинила двері, він залишився «весь у крові» і «був у жахливому стані».

Свідок В, який проводив шкільне розслідування ймовірної неналежної поведінки пані Меттьюз, зафіксував слова учня: «Вона [пані Меттьюз] особисто не знає цю людину, але в того був фалоімітатор на присосці, який він прикріпив до дверей у ванну, увімкнув музику на повну гучність і вводив фалоімітатор собі в зад. Він не чув, як бабуся прийшла додому, і вона відчинила двері. Він запанікував, і фалоімітатор зайшов йому в зад, спричинивши кровотечу, і він знепритомнів. Вона стояла перед класом і розповідала це всьому класу».

Інший учень запитав викладачку Меттьюз про оргазми та скільки їх може мати дівчина. На це вчителька відповіла: «Дівчата можуть мати вісім оргазмів, а хлопці — лише один, який відбувається в їхній дупі».

Пані Меттьюз також звинуватили в тому, що вона сказала, ніби «геї є геями, тому що вони отримують оргазм лише у дупі», за словами учня, який додав, що розмова тривала близько 25 хвилин.

Комісія заслухала, що Меттьюз, яка не брала участі в слуханнях, ставилася до учнів радше як до своїх друзів, ніж як учителька.

Раніше вона заявляла, що діти все вигадали, але інші вчителі вважали малоймовірним, що вони могли змовитися проти неї таким чином.

Комісія визнала звинувачення доведеними, і їй безстроково заборонили викладати.

