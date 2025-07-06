Скандал у клініці: медсестри вели ефір у TikTok, ігноруючи сигнали від пацієнтів

Скандал у клініці. / © Фото з відкритих джерел

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У клініці Asklepios у місті Вайсенфельс (Саксонія-Ангальт) розгорівся скандал: дві медсестри під час нічної зміни протягом півтори години транслювали прямий ефір у TikTok, тоді як монітори пацієнтів подавали тривожні сигнали.

Про це повідомило німецьке видання BILD.

Інцидент стався у кардіологічному відділенні, де на той момент перебували 29 пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Упродовж трансляції глядачі звертали увагу на те, що у фоновому режимі було чути писк моніторів і миготіння індикаторів. Попри це, персонал не реагував.

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Один із глядачів прямо запитав у чаті: “А ви взагалі перевіряєте стан пацієнтів?” Інші коментатори також висловлювали занепокоєння, зазначаючи, що звукові сигнали апаратів не виникають без причини. У відповідь одна з медсестер знизала плечима, а потім сказала: “Відчепись, чувак”. Її колега порадила перезапустити стрим, “щоб позбутися зануд”.

Керівництво лікарні після того, як про ситуацію стало відомо, оперативно відсторонило обох співробітниць від виконання обов’язків. У клініці зазначили, що жоден із пацієнтів не постраждав, однак інцидент спричинив хвилю критики з боку медичної спільноти.

Медсестра, яка вела трансляцію зі свого облікового запису, закрила профіль у TikTok і відмовилася коментувати подію.

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