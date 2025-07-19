Скандал в літаку: вагітну жінку з алергією зняли з рейсу через салат з тунцем

Літак / © Associated Press

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На рейсі EasyJet, що літак мав доправити пасажирів із грецького острова Корфу до Манчестера, розгорівся гучний скандал — через салат з тунцем.

Про це пише Daily mail.

24-річну Еббі Голлінґ, яка перебуває на ранніх термінах вагітності та має тяжку алергію на морепродукти, разом із матір’ю висадили з літака після прохання прибрати з меню небезпечну для неї страву.

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«Я попередила, що маю серйозну алергію. Я могла померти, якщо б запах розповсюдився в салоні», — розповіла Еббі. — «Один стюард погодився, що морепродукти продавати не будуть. Але інший сказав: „Я працюю з 4-ї ранку. Я хочу салат з тунцем — і я його з’їм“».

За словами жінки, ситуація миттєво вийшла з-під контролю. На борту почалась суперечка. Вона запропонувала викупити всі страви з тунцем, щоб не завдати збитків авіакомпанії, однак екіпаж відмовив.

Після цього літак розвернули до аеропорту, аби висадити Еббі та її матір. Але справжнє приниження, як стверджує жінка, чекало попереду.

«Командир повідомив у гучномовець: „Ми змінили рішення, бо двоє пасажирів не хочуть летіти з нами“. Він не згадав про алергію. Люди почали нас освистувати, хтось лаявся. Ми просто зникли з борту, як вороги».

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Інцидент стався у вівторок, але повернутись додому жінки змогли лише у четвер — із затримкою у два дні.

«Мені було страшно, я почувалась вразливою. Це спричинило стрес, який особливо небезпечний під час вагітності», — зазначила Еббі.

Авіакомпанія EasyJet уже заявила, що проводить розслідування. За їх словами, Еббі повідомила про свою алергію лише на борту, а не заздалегідь.

«Безпека пасажирів — наш головний пріоритет. Ми працюємо над з’ясуванням ситуації, зв’язалися з пані Голлінґ, вибачилися та компенсували витрати на альтернативну поїздку», — йдеться в офіційному коментарі компанії.

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Нагадаємо, колишня стюардеса British Airways Джейн Хоукс розповіла, чому пасажирам не слід обирати місця у хвостовій частині літака. Її порада не пов’язана з безпекою, а зі зниженням рівня джетлагу після перельоту.