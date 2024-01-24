Скандінавський боб: трендова стрижка для тонкого волоося, яку не потрібно укладати

Стрижка для тонкого волоося, яка не потребує укладання

Стрижка боб відома та популярна протягом багатьох років. Кожного року вона модифікується та прилаштовується під нові тренди.

Сьогодні така варіація цієї стрижки як скандинавський боб стала однією з найзатребованішою. Все через її практичність.

В чому переваги стрижки скандинавського боба

Зачіска підходить практично всім, в тому числі володаркам тонкого волосся та не потребує укладання.

Вона підходить для всіх типів обличчя. Ця стрижка може бути як з чубчиком, так і без, у будь-якому варіанті вона гарно обрамляє овал обличчя та візуально робить його тоншим.

Особливість стрижки скандинавський боб

Скандинавський боб зазвичай стрижуть трохи нижче лінії підборіддя. Завдяки чому обличчя візуально загострюється та робиться на вигляд вузьким.

Іноді стрижуть трохи довше, проте передні пасма все одно залишаються трохи нижче за рівень підборіддя, щоб підкреслити овал обличчя.

Скандінавський боб

Як носити скандинавський боб

Як вже зазначалося, однією з характерних особливостей цієї стрижки є її недбалість. Достатньо вимити волосся, і дати їм висохнути природним шляхом або підсушити феном.

Роблять стрижку як з чубчиком, і без.

Скандінавський боб

Стрижеться скандинавський боб на прямий проділ, проте укладати його можна по-різному - зробити бічний проділ, створити асиметрію в зачісці.

За допомогою засобів для укладання можна укласти навіть тонке волосся з прикореневим об'ємом.

Скандінавський боб

Довжина дозволяє прибирати волосся за вуха

Скандінавський боб

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