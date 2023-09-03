Скажи мені, як ти спиш: що може розказати поза сну про твій характер

Щоденна поза людини уві сні, те, як вона звичайно спить, може багато розказати про її характер

Поза людини уві сні може змінювати в залежності від обставин та її самопочуття. Так, наприклад, людина, яка зазвичай, спить на животі, під час стресу починає спати на боці. Тому для тлумачення пози уві сні, потрібно брати до уваги те положення, яке людина зазвичай приймає уві сні.

Традиційна поза уві сні відображає певні риси характеру на певній стадії життя людини. Те, як ти спиш, не можливо проконтролювати, навіть якщо ти спеціально намагатимешся заснути в певній позі, прокинешся все одно в тій, яка "потрібна" твоїй підсвідомості.

Про які риси характеру свідчить те, як ти спиш

1.Поза на боці

Людина спить на боці, їйі необхідно впертися в щось коліном. Скоріш за вес, хоча така людина і схильна до перепадів настрою, в центрі уваги своїх друзів та близьких вона почувається впевнено та легко пристосовуватися до будь-яких змін.

На таку людину можна покластися, а щоб образити, потрібно дуже постаратися, і то образа триватиме недовго.

2. Поза «ембріона»

Поза «ембріона» - це також положення на боці, коли коліна зігнуті, підтягнуті практично до грудей, між колін може бути затиснута частина ковдри або подушка. Людина спить в такій позі часто в кутку спального місця.

Таке положення називається позою "ембріона", тому що нагадує про позу, характерну для дитини в материнській утробі.

Якщо людина часто набуває такої пози уві сні, це свідчить про її гостру потребу в безпеці та захисті. Така поза розказує про тривожність та нерішучість характеру людини, про її потребу у підтримці та допомоги з боку інших людей.

Для людей, що сплять в позі ембріона, характерні замкнутість, труднощі зі спілкуванням. Побудова стосунків для них займає, як правило, більше часу, ніж в інших. Однак, якщо дружба склалась - вона буде міцною.

3. «Морська зірка» на животі

Це поза людини, яка намагається демонструвати свою значущість, заявляти про себе, свої потреби та бажання. Звичайно, це особистість з підвищеною самооцінкою, за якої нерідко ховаються різні комплекси неповноцінності.

Така людина демонструє надмірну наполегливість, упертий характер або часом може навіть проявляти агресивну поведінку.

Інколи позу зірки приймає людина, коли відчуває неймовірний підйом сил і знаходиться в цей момент на вершині успіху в певній сфері.

4."Зірка" на спині

Люди, як сплять на спині комунікабельні та веселі, зажди потрапляють в епіцентрі подій, кампаній та уваги. При цьому вони наполегливі, відстоюють свою точку зору та досягають поставленої мети.

Людина може підсвідомо вибирати позу «зірки» для сну в результаті певних ситуативних проблем у своєму житті. Так, наприклад, хтось намагається зайняти «територію» в роботі або особистому житті, і людина своєю позою намагається відстояти своє.

5. Поза «солдата»

Положення лежачи на спині, руки витягнуті по швах звична для людей замкнутих, закритих, дисциплінованих і вимогливих до себе й оточуючих. Така людина любить тримати дистанцію у відносинах з оточуючими людьми, поведінка її зазвичай стримана, прямолінійна, вона не любить багато говорити.

Сон у позиції "струнко" характерний для людини слова та діла. Вона не стане довго розповідати про свої плани, а просто здійснить задумане.

6. Сон на животі з підігнутим коліном

У людини, яка зазвичай спить у такому положенні, настрій часто змінюється, вона непередбачувана та стихійна. Така людина любить пригоди, часто подовгу не можеш визначитися з вибором, проте підсвідомо прагне до стабільності й більш спокійного життя.

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