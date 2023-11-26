Скажіть, кого першого ви побачили на ілюстрації, — і дізнаєтесь про свої сильні сторони

Психологічні тести часто звертаються до нашої підсвідомості. Зазвичай фахівці використовують різні оптичні ілюзії, а потім ділять людей на групи в залежності від того, що та чи інша особа помітила на картинці. Подібні перевірки, до речі, досить рідко дають неправильний результат. І воно не видно — адже обдурити підсвідомість практично неможливо.

Як і всі подібні оптичні ілюзії, цей тест досить простий. Нижче ви побачите ілюстрацію, на якій зображено певну тварину.

Погляньте протягом кількох секунд на картинку і скажіть, яку саме тварину побачили першою. Головне, щоб відповідь на це запитання дала саме ваша підсвідомість, тому не вдивляйтесь у малюнок надто довго:

Тест з тваринами / Фото: Фото з відкритих джерел

На продемонстрованій ілюстрації зображено одночасно дві тварини: тюлень та віслюк. Вони на оптичній ілюзії символізують праву та ліву сторони мозку. Люди, в яких домінує ліва півкуля, зазвичай бачать лише тюленя, а вже потім віслюка. І навпаки.

Що означає кожна тварина? Віслюк — як показує практика, люди, у яких домінує права півкуля головного мозку, найчастіше діяльні та рішучі. Вони часто мають добре розвинений емоційний інтелект, емпатію. В них яскраво виражені лідерські здібності. Для них життя — це рух.

Слабкою стороною таких людей психологи називають надмірну імпульсивність. Вони часто діють на емоціях, без зайвих роздумів, що інколи призводить до проблем і небезпек. А ще такі люди погано сприймають критику, навіть від найрідніших.

Тюлень — у вас домінує ліва півкуля головного мозку, а це означає, що ви є вродженими аналітиками. Серед таких постатей багато і творчих людей, і бухгалтерів. Такі люди віддають перевагу продуманим діям. Вони мають досить добре розвинену інтуїцію.

Головною слабкою стороною таких людей психологи називають нерішучість. Такі люди у критичних ситуаціях можуть "гальмувати", адже зі стресом вони справляються погано. А ще вони досить емпатичні, тому можуть часто потрапляти у халепу під час спроби передбачити дії інших.

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