Як відмити гори посуду за 10 хвилин / © unsplash.com

Після кожного приймання їжі на господинь чекає найменш приємна рутина — гора брудного посуду. Втекти від цього неможливо, але можна значно спростити процес. Досвідчені господині радять кілька простих прийомів, що економлять час і сили.

Найперший крок — замочити посуд одразу після їжі. Налийте гарячу воду в раковину, закрийте злив, додайте кілька крапель мийного засобу та залиште посуд на 10 хвилин. За цей час залишки їжі розм’якнуть, і відмивати їх буде набагато легше. Поки посуд замочується, можна прибрати стільницю та прибрати залишки їжі у холодильник.

Миття теж потребує системи. Почніть зі склянок, чашок і столових приборів — вони зазвичай найменш забруднені. Далі переходьте до тарілок: спочатку десертні та блюдця, потім глибокі, і завершіть столовими. Каструлі та сковороди залиште наостанок — так жир та соуси не забруднять вже чистий посуд.

Якщо на дні каструль чи сковорідок пригорілий шар, допоможуть сода та кислота — оцет або лимонна кислота. Насипте соду, додайте кислоту та трохи гарячої води. Для неемальованого посуду можна навіть нагріти на плиті 1–2 хвилини — пригорілі залишки легко відійдуть, і не доведеться шкребти або псувати манікюр. Дерев’яною ложкою або лопаткою швидко видаляються залишки, а посуд залишається без подряпин.