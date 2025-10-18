ТСН у соціальних мережах

Скажіть "прощавайте" горам брудного посуду, каструль і сковорідок: одна надійна методика миття за 10 хвилин — і кухня сяє

Миття посуду більше не повинно виснажувати та забирати години життя. Секрет у порядку та правильній послідовності, а не у випадкових спробах відмити все одразу.

Тетяна Мележик
Як відмити гори посуду за 10 хвилин

Як відмити гори посуду за 10 хвилин

Після кожного приймання їжі на господинь чекає найменш приємна рутина — гора брудного посуду. Втекти від цього неможливо, але можна значно спростити процес. Досвідчені господині радять кілька простих прийомів, що економлять час і сили.

Найперший крок — замочити посуд одразу після їжі. Налийте гарячу воду в раковину, закрийте злив, додайте кілька крапель мийного засобу та залиште посуд на 10 хвилин. За цей час залишки їжі розм’якнуть, і відмивати їх буде набагато легше. Поки посуд замочується, можна прибрати стільницю та прибрати залишки їжі у холодильник.

Миття теж потребує системи. Почніть зі склянок, чашок і столових приборів — вони зазвичай найменш забруднені. Далі переходьте до тарілок: спочатку десертні та блюдця, потім глибокі, і завершіть столовими. Каструлі та сковороди залиште наостанок — так жир та соуси не забруднять вже чистий посуд.

Якщо на дні каструль чи сковорідок пригорілий шар, допоможуть сода та кислота — оцет або лимонна кислота. Насипте соду, додайте кислоту та трохи гарячої води. Для неемальованого посуду можна навіть нагріти на плиті 1–2 хвилини — пригорілі залишки легко відійдуть, і не доведеться шкребти або псувати манікюр. Дерев’яною ложкою або лопаткою швидко видаляються залишки, а посуд залишається без подряпин.

