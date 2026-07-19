Скелет тиранозавра продали на аукціоні: скільки за нього дали

Скелет тиранозавра. Ілюстративне зображення / © Associated Press

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Скелет одного з найвідоміших тиранозаврів рекс на прізвисько «Ґас» (Gus), якому приблизно 67 мільйонів років, продали на аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку за рекордні 50,1 мільйона доларів з урахуванням комісій.

Як повідомляє The Guardian, це стало найдорожчим продажем скам’янілого динозавра в історії аукціонів.

Вартість лота суттєво перевищила попередню оцінку в 20–30 мільйонів доларів, а покупцем став учасник, який робив ставки телефоном.

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Один із найбільших і найповніших тиранозаврів

«Ґаса» вважають одним із найбільших і найкраще збережених скелетів Tyrannosaurus rex, які коли-небудь знаходили. Його розкопала компанія Theropoda Expeditions на приватному ранчо в американському штаті Південна Дакота у 2021–2023 роках.

Динозавра назвали на честь власника землі Ґері «Ґаса» Лікінга. За оцінками фахівців, він жив приблизно 67 мільйонів років тому, мав висоту 3,8 метра та довжину близько 11,5 метра.

За даними Sotheby’s, скелет містить 183 оригінальні кісткові елементи, включно з 30 із 32 надзвичайно рідкісних черевних ребер (гастралій). Загалом він зберігся приблизно на 61% за кількістю кісток та на 75–80% за кістковою масою, а також має майже повністю збережений череп із усіма шістьма рядами зубів.

На кістках залишилися сліди битв

Палеонтологи встановили, що тиранозавр пережив чимало травм за життя. На його черепі, щелепі, ребрах та інших кістках виявили сліди укусів інших тиранозавридів, а також переломи, які встигли зростися.

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На думку дослідників, пошкодження могли бути отримані під час сутичок із родичами або внаслідок нападів падальників уже після смерті тварини.

Продаж викликав суперечки серед науковців

Ще до проведення торгів продаж «Ґаса» у приватні руки спричинив дискусії серед палеонтологів. Вчені побоюються, що унікальний експонат може стати недоступним для подальших досліджень.

Професор Бірмінгемського університету Річард Батлер заявив, що перетворення скам’янілостей на предмети розкоші та інвестицій «викликає серйозне занепокоєння», адже експонати, які не потрапляють до музейних колекцій, фактично втрачаються для науки.

Його підтримав професор Единбурзького університету Стівен Брусатте. Хоча продаж був законним, оскільки знахідку зробили на приватній землі у США, дослідник визнав, що як науковця його турбує така практика.

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Новий рекорд для аукціонів

Продаж «Ґаса» встановив новий світовий рекорд серед скам’янілостей динозаврів. Попередній рекорд належав стегозавру «Апекс», який у 2024 році також був проданий на аукціоні Sotheby’s за 44,6 мільйона доларів.

У Sotheby’s назвали «Ґаса» винятковим експонатом музейного рівня, наголосивши, що його розкопки, реставрація та збереження проводилися відповідно до найвищих професійних стандартів.

Нагадаємо, учені виявили у родовищі викопних останків у Таїланді фрагмент хребця, який дав їм змогу ідентифікувати новий вид гігантських динозаврів.

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