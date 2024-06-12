Скільки часу можна зберігати яйця без холодильника: як зрозуміти, що вони зіпсувалися

Під час перебоїв зі світлом питання тривалості зберігання яєць стало вкрай актуальним, і мало хто знає на нього відповідь.

Ми звикли класти яйця в холодильник одразу після їх покупки. Втім, вони можуть зберігатися і без низької температури, слід лише враховувати, що термін придатності яєць значно зменшиться. Розповідаємо, скільки можна зберігати яйця без холодильника.

Скільки можуть зберігатися курячі яйця без холодильника

В середньому яйця можуть зберігатися за кімнатної температури до трьох тижнів. Все залежить від ступеню їхньої свіжості. Одні можуть зіпсуватися через 7 днів, інші будуть придатними до вживання аж до 20 днів.

Інколи деякі господині миють курячі яйця, щоб вони мали привабливіший вигляд. Чого робити не варто, якщо ви хочете, щоб вони зберігалися довше. Інакше термін придатності продукту не перевищуватиме 12 днів. Яйця мають на шкарлупі тонку природну плівку, яка перешкоджає потраплянню всередину повітря й різних мікробів. Тому краще мити яйця перед тим, як ви збираєтеся їх готувати.

Як правильно зберігати курячі яйця: поради експертів

Необхідно перевірити цілісність шкарлупи. Якщо вона без видимих пошкоджень, можна не турбуватися, всередину не потрапить повітря й мікроби, тому яйця зберігатимуться довше.

Тріснуте яйце треба з’їсти упродовж двох днів, якщо воно з холодильника. В іншому випадку його слід одразу викинути.

Яйця не варто зберігати у дверцятах холодильника, бо там нестабільна температура, тому вони швидше зіпсуються. Краще їх класти у відсік для овочів, де немає перепадів температури.

Якщо ви купуєте яйця в упаковці, то не варто їх перекладати звідти, так вони будуть краще захищені, а тому довше зберігатимуться.

Необхідно знати, що яйця швидко вбирають сторонні запахи, тому їх краще тримати подалі від продуктів, які мають сильні аромати.

Як зрозуміти, що яйце зіпсувалося

Якщо яйце зіпсоване, воно матиме вкрай неприємний різкий запах. Втім, коли яйце почало тільки псуватися, розпізнати за запахом цей процес буде вкрай важко. У такому випадку треба звернути увагу на білок. У старішого яйця він буде прозорішим, ніж у свіжого. Якщо зварити несвіже яйце, його білок матиме сіруватий відтінок, у свіжого колір білка буде ідеально білим.

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