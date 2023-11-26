Скільки цифр на малюнку: головоломка на уважність та кмітливість

Пропонуємо тест-головоломку на уважність. На перший погляд, головоломка здається легкою, а насправді — складною і навіть підступною та для не тренованих людей.

Якщо вам не вдасться знайти правильну відповідь, не засмучуйтесь. Це нічого не свідчить про ваш рівень інтелекту, лише про те, ви не достатньо уважні. Але цю властивість можна натренувати.

Скільки цифр зображено на малюнку

Потрібно подивитись та уважно порахувати, скільки цифр там зображено. Завдання знайти всі цифри здається нескладною, правда ж?

Яка ж правильна відповідь - 3, 5, хто більше? Правильна відповідь - 8 цифр.

Одразу можна помітити цифри 6, 8, 2 та одиницю. Якщо придивитися уважніше, можна помітити цифру 9, а ще нижче — 4. Можна знайти трійку, яка ховається у частині вісімки. Тобто всього 7 цифр?

Ні. є ще цифра 7, проте знайти її не так легко, оскільки вона перевернута.

Щоб переконатись, подивитись, де "заховалися" цифри, звірте свої думки з малюнком з відповіддю. На ньому видно, скільки цифр заховались.

Відповідь на головоломку

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