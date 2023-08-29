Скільки цукру потрібно на 1 кг ягід чи фруктів для ідеального варення: поради експерта

Скільки цукру потрібно на 1 кг ягід для варення

Найчастіше, в рекомендаціях, скільки цукру додавати для приготування варення з ягід чи фруктів орієнтуються на те, наскільки продукт солодкий. Якщо, наприклад, ягода солодка, радили додавати 400-500 г цукру, а якщо кисла - вдвоє більше. Наприклад, на кг вишні додати 1 кг цукру.

Як зазначає кулінарний експерт і ресторатор Євген Клопотенко раніше більшість кулінарних книг рекомендувало використовувати цукор у кількості, що дорівнює масі ягід.

Але, на думку ресторатора. це не правильно, цукор ніякого смаку ягодам не додає. Клопотенко рекомендує на 1 кг ягід додавати пів кілограма цукру, а якщо ягода кисла, та сама вишня, то кількість цукру збільшити до 600 г, але не більше.

Також кулінар, оскільки не всі ягоди та фрукти соковиті, рекомендує засипати їх цукром на ніч, щоб вони пустили сік, а варити наступного дня.

Чим відрізняються варення, джеми та конфітюри

Як зазначає Клопотенко всі ці продукти роблять зі свіжих ягід і фруктів, а іноді навіть з овочів.

Джем має однорідну структуру, може бути різної густоти залежно від часу приготування. Щоб загустити джем можна додавати до нього яблучний пектин.

Варення містить цілі ягоди або великі шматки ягід.

Конфітюр – це щось середнє між джемом і варенням. Він обов’язково повинен мати неоднорідну структуру, але цілих ягід в ньому не має, хіба що шматочки.

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