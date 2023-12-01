Скільки днів до святого Миколая за новим календарем: зворотний відлік

День святого Миколая — одне з найулюбленіших свят українців. Саме воно розпочинає цикл яскравих зимових свят. Від 1 вересня 2023 року дата його святкування змінилася. Скільки днів до святого Миколая за новим календарем?

За старим стилем це свято в Україні припадало на 19 грудня. Після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар дата змінилася. Тепер це — 6 грудня. Тобто на 13 днів раніше.

Отож, свято прийде через 5 днів, у середу. До речі, цього ж дня українці святкуватимуть і важливе державне свято — День Збройних Сил України.

Скільки днів до Миколая (6 грудня) і що подарувати дитині

Скільки днів до Миколая (6 грудня) / Фото: Pexels

Найбільше на 6 грудня чекає малеча, адже діти добре знають, що за старовинною українською традицією вночі до них завітає святий Миколай, який покладе під подушку або біля ліжка приємний сюрприз.

Звичайно, подарунки замість святого кладуть батьки. До дня святого Миколая залишилося всього 5 днів, а отже вже час задуматися над тим, що саме можна подарувати дитині:

дитяча книжка — це завжди найкращий подарунок, який подарує малечі незабутню подорож у казкові світи;

набір для мистецтва — розвивайте таланти своїх дітей разом зі спеціальними наборами, які містять все необхідне для творчості;

набір для проведення наукового експерименту — особливо популярними є хімічні набори, які допомагають дітям пізнавати світ навколо себе;

настільна гра — вона допоможе більше часу проводити з малеюками, збиратися всією сім'єю для цікавого проведення вихідних;

головоломки і пазли — підходять для розвитку логіки, уваги, також в них можна гратися разом;

спортивний інвентар — активні ігри на свіжому повітрі допомагають дітям розвиватися здоровими і щасливими;

конструктор для розвитку — покращує логічне мислення та творчі навички;

відвідування тематичної події — чудовим варіантом стане новорічний спектакль тощо;

кулінарний набір — діти полюбляють займатися тими ж справами, що і дорослі;

час із родиною — можна сходити на квест, до парку розваг чи у кіно.

Скільки днів до святого Миколая 2023 року і що можна подарувати дорослим

Дорослі — ті самі діти, які просто виросли. Тому вони також щороку з нетерпінням чекають святого Миколая з надією на казку. Через 5 днів дорослим можна подарувати:

набір екзотичних фруктів, овочів, спецій — якщо людина цінує нові смаки та любить пробувати щось цікаве;

арт-терапія — кожному в сучасному світі необхідно розслабитися і на декілька годин забути про стреси;

сет сирів із вином — підберіть до них красивий кошик, щоб подарунок виглядав солідніше;

аромалампа — а ще підійдуть різноманітні засоби для ванни, набори свічок, щоб створити казкову атмосферу;

похід на ковзанку чи в кіно — проводити час з друзями, рідними та близькими безцінно.

І пам'ятайте, що головне не сам подарунок, а ваша увага до людини, яка вам важлива.

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