Скільки днів можна зберігати домашній холодець в холодильнику: заморожувати чи ні

Холодець — традиційна українська страва, яку часто готують на свята. Щоб він не псувався і не втрачав своїх властивостей, потрібно знати всі умови його зберігання.

Холодець готується з м'яса (найчастіше курка, індичка, свинина або яловичина), яке заливають бульйоном і залишають, щоб страва застигла до желеподібного стану.

Терміни зберігання домашнього холодцю залежать від умов зберігання, температури і тих інгредієнтів, з яких він був приготовлений. Придбаний холодець з яловичини чи свинини рекомендовано тримати за температури від 0 до 6 градусів у холодильнику в герметичному пакуванні не більше 10-15 днів.

Якщо придбаний в магазині холодець містить індиче або куряче м'ясо, тоді він може зберігатися за тієї ж температури близько одного місяця. Після відкриття пакування термін придатності, звісно, зменшується. Виробники це завжди вказують на етикетці, але зазвичай він не перевищує 12 годин.

Якщо ж ви приготували холодець вдома, то його можна зберігати в холодильнику не більше 3 днів. Але ви можете його заморозити до -18 градусів у морозильній камері і тоді він зможе простояти 2-4 місяці.

Чи можна заморозити вже готовий холодець

Інколи хочеться приготувати досить багато холодцю, заморозити його, щоб потім діставати і ласувати на свята чи сімейні застілля. Робити це можна, але повторне заморожування не рекомендоване через те, що воно може погіршити не лише текстуру, але й смак продукту.

Щоб заморозити холодець правильно, слід дотримуватися таких кроків:

Зварений холодець потрібно остудити. Якщо холодцю дуже багато, краще розділити на окремі порції. М'ясо нарізати дрібними шматочками, розкласти у фасувальні пакети чи упакувати в харчову плівку. Охолоджений бульйон розлити по одноразових ємностях чи контейнерах і щільно закрити кришкою. Найкраще підписати всі контейнери і пакети, поставивши дату, коли був розлитий холодець. Помістити контейнери і пакети у морозильну камеру.

Інколи м'ясо і бульйон для холодцю не розділяють, а охолоджують і заморожують в одному контейнері з щільно закритою кришкою.

Як розморозити холодець, щоб він не втратив своїх властивостей

Якщо ви заморожувати м'ясо і бульйон окремо, тоді слід дотримуватися такої інструкції:

М'ясо перекласти з морозильної камери у холодильник, щоб воно поступово розморозилося. Розкласти розморожене м'ясо по скляних ємностях. Заморожений бульйон перемістити у каструлю, довести до кипіння на найменшому вогні. Важливо, щоб бульйон не став каламутним. Залити м'ясо у ємностях і остудити. Відправити до холодильника, щоб застигло.

Якщо ж ви заморожували холодець цілком, тоді його потрібно дістати з морозильної камери, перекласти у каструлю на найменший вогонь, почекати, поки страва розтане. Розлити по ємностях чи тарілках, поставити до холодильника для застигання.

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