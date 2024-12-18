Скільки днів можна зберігати домашній холодець в холодильнику: заморожувати чи ні

Холодець — традиційна українська страва, яку часто готують на свята. Щоб він не псувався і не втрачав своїх властивостей, потрібно знати всі умови його зберігання.
Холодець готується з м'яса (найчастіше курка, індичка, свинина або яловичина), яке заливають бульйоном і залишають, щоб страва застигла до желеподібного стану.
Терміни зберігання домашнього холодцю залежать від умов зберігання, температури і тих інгредієнтів, з яких він був приготовлений. Придбаний холодець з яловичини чи свинини рекомендовано тримати за температури від 0 до 6 градусів у холодильнику в герметичному пакуванні не більше 10-15 днів.
Якщо придбаний в магазині холодець містить індиче або куряче м'ясо, тоді він може зберігатися за тієї ж температури близько одного місяця. Після відкриття пакування термін придатності, звісно, зменшується. Виробники це завжди вказують на етикетці, але зазвичай він не перевищує 12 годин.
Якщо ж ви приготували холодець вдома, то його можна зберігати в холодильнику не більше 3 днів. Але ви можете його заморозити до -18 градусів у морозильній камері і тоді він зможе простояти 2-4 місяці.
Чи можна заморозити вже готовий холодець
Інколи хочеться приготувати досить багато холодцю, заморозити його, щоб потім діставати і ласувати на свята чи сімейні застілля. Робити це можна, але повторне заморожування не рекомендоване через те, що воно може погіршити не лише текстуру, але й смак продукту.
Щоб заморозити холодець правильно, слід дотримуватися таких кроків:
- Зварений холодець потрібно остудити. Якщо холодцю дуже багато, краще розділити на окремі порції.
- М'ясо нарізати дрібними шматочками, розкласти у фасувальні пакети чи упакувати в харчову плівку.
- Охолоджений бульйон розлити по одноразових ємностях чи контейнерах і щільно закрити кришкою.
- Найкраще підписати всі контейнери і пакети, поставивши дату, коли був розлитий холодець.
- Помістити контейнери і пакети у морозильну камеру.
Інколи м'ясо і бульйон для холодцю не розділяють, а охолоджують і заморожують в одному контейнері з щільно закритою кришкою.
Як розморозити холодець, щоб він не втратив своїх властивостей
Якщо ви заморожувати м'ясо і бульйон окремо, тоді слід дотримуватися такої інструкції:
- М'ясо перекласти з морозильної камери у холодильник, щоб воно поступово розморозилося.
- Розкласти розморожене м'ясо по скляних ємностях.
- Заморожений бульйон перемістити у каструлю, довести до кипіння на найменшому вогні. Важливо, щоб бульйон не став каламутним.
- Залити м'ясо у ємностях і остудити.
- Відправити до холодильника, щоб застигло.
Якщо ж ви заморожували холодець цілком, тоді його потрібно дістати з морозильної камери, перекласти у каструлю на найменший вогонь, почекати, поки страва розтане. Розлити по ємностях чи тарілках, поставити до холодильника для застигання.
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