Скільки градусів морозу витримує кіт: чому не варто випускати улюбленця взимку на вулицю

Взимку багато хто з господарів намагається не випускати котів на вулицю. Адже улюбленець може замерзнути на морозі. Чи це дійсно так?

Домашні коти можуть бути дуже різними. Якщо одна тварина звикла жити лише в комфортних умовах, а тому їй потрібні тепло і затишок, то інша може проситися вийти на вулицю навіть в зимовий період, тому що звикла гуляти на свіжому повітрі. Втім, взимку часто господарі намагаються не випускати улюбленців через люті морози.

Кішки можуть без проблем адаптуватися до низьких температур і навіть деякий час перебувати на морозі без шкоди для свого здоров'я. Від природи більшість порід мають пухнасте і щільне хутро, завдяки якому вони можуть гуляти на вулиці в холодну погоду.

Однак, все ж таки потрібно розуміти, що домашні коти можуть витримувати не всі температури. Тому обов'язково ознайомтесь з інформацією, щоб запобігти переохолодженню тварини.

Отже, скільки градусів морозу витримує кіт? Ветеринари стверджують, що навіть домашні кішки та коти можуть без проблем адаптуватися до -20 градусів морозу. Однак, довго в таку погоду тварина гуляти на вулиці не зможе. Тому на цілий день залишати її не можна в жодному разі.

Тим паче, не слід забувати впустити улюбленця до хати на ніч. Адже, через тривале перебування на морозі кіт переохолодиться. Якщо ви живете в приватному будинку і ваш кіт звик гуляти на вулиці, випускайте його виключно вдень і на невеликий проміжок часу. При цьому слідкуйте, щоб температура не опускалася нижче -20 градусів. В іншому разі краще залишити тварину вдома, як би сильно вона не просилася на вулицю.

Якщо ви все-таки випустили кішку і вона змерзла, одразу почніть її відігрівати. Для цього закутайте тварину у теплий плед, розмістіть біля батареї опалення. Однак, в жодному разі не купайте кота в теплій воді, це може призвести до проблем зі здоров'ям.

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